Ratingul de țară al României s-ar putea îmbunătăți în 2027. Nazare: „Putem scăpa de securea cu care trăim deasupra capului”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, marți, că ratingul de țară al României s-ar putea îmbunătăți în 2027, „dacă bugetul pentru anul viitor va fi credibil, iar execuţia bugetară va fi bună”, scrie Agerpres.

„Agenţiile de rating, în cazul în care constată că bugetul este credibil, că execuţia anului 2026 arată îmbunătăţiri, şi arată în momentul de faţă, atunci e clar că vom avea în primă instanţă o menţinere a ratingului. Dar menţinerea ratingului din primul trimestru din 2027, cu o execuţie bună în 2027, ne deschide în sfârşit perspectiva să ridicăm perspectiva de la negativ la stabil, adică scăpăm de securea asta cu care trăim deasupra capului de la trimestru la trimestru că putem să pierdem calificativul de investiţii”, a afirmat Nazare, la dezbaterea organizată cu ocazia lansării celei de-a treia ediţii a Barometrului Antreprenorilor NewMoney-INSCOP.

Ministrul a subliniat importanţa menţinerii calificativului de investiţii pentru economia românească.

„Calificativul de investiţii şi acest rating, la fel ca şi deficitul, nu este o chestiune abstractă, e o protecţie pentru toţi românii. E protecţia economiilor românilor, e protecţia investiţiilor românilor, e protecţia locurilor de muncă a tuturor românilor, pentru că o pierdere a calificativului de investiţii ar avea efecte catastrofale pentru toată economia. Nu rele, nu dificile, catastrofale”, a avertizat el.

Privind datoria publică, Nazare a atras atenţia asupra ritmului accelerat de creştere din ultimii cinci ani şi a costurilor cu dobânzile.

„Datoria noastră publică a crescut, a accelerat. Ritmul din ultimii cinci ani este incredibil. Şi practic ce e datoria publică? E un fel de sac în care aruncăm deficitele fiecărui an. Şi cu cât deficitele mai mari, cu atât sacul devine mai greu. Şi mai greu de dus. Şi cu costuri mai mari. Şi uitaţi că ajungem la 3% sau un pic peste 3 costuri cu dobânzile, adică practic jumătate din deficitul acestui an. Cel prognozat este numai cost cu dobânda”, a explicat ministrul Finanţelor.

El a insistat asupra necesităţii reducerii costurilor de finanţare.

„Devine din ce în ce mai greu de dus. Deci este obligatoriu să facem tot ce ţine de noi, să scădem costurile de finanţare. Piaţa a devenit mai grea”, a adăugat Nazare.

Ministrul a arătat că împrumuturile ar trebui orientate către investiţii şi dezvoltare, nu către acoperirea cheltuielilor curente.

„Dar aceşti bani trebuie să fie strict pentru zona de dezvoltare. Dacă sunt, să fie strict pentru zona de dezvoltare. Adică nu putem să creştem datoria pentru cheltuieli curente. Sau pentru alte tipuri de cheltuieli rigide pe care nu le putem acoperi altfel. Trebuie să facem în aşa fel încât acest gap să devină cât mai mic. De aceea scăderea deficitului e atât de importantă şi de aceea trebuie să fim consecvenţi şi să ne ţinem de acest plan”, a susţinut Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, România trebuie să continue ajustarea deficitului bugetar până în 2030.

„Avem un plan până în 2030. Trebuie să ajustăm câte un pic în fiecare an. Deci trebuie să facem în aşa fel încât să arătăm că acest trend continuă. Cu cât acest trend va continua, cu atât vor scădea costurile de finanţare, cu atât economia privată va avea mai mulţi bani, cu atât vor fi şanse mai mari pentru o relansare economică. Lucrurile sunt foarte legate, nu sunt separate”, a mai spus ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare, a spus, anterior, că bugetul pentru anul 2027 va fi primul buget al României realizat într-o nouă aplicaţie electronică, BugetNG, finanţată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Asta ne va permite să avem o imagine mult mai bună de ansamblu asupra modului în care se cheltuie banii”, a spus el, potrivit Agerpres.

Tot marți, Ministerul Finanțelor a anunțat că deficitul bugetului general consolidat, în trimestrul III 2026, a fost de 37,27 miliarde de lei, respectiv 1,81% din PIB, cu 4,11 miliarde de lei sub nivelul programat. În același timp, investiţiile au crescut cu 48,6%, în timp ce cheltuielile de funcţionare s-au redus, potrivit Raportului privind execuţia bugetară pe trimestrul III 2026. Astfel, deficitul bugetar a ajuns la 3,81% din PIB, faţă de 5,31% din PIB în perioada similară a anului 2025, iar Nazare spune că „ţinta de 6,2% din PIB depinde de încasarea la timp a banilor din PNRR”.