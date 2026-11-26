Rusia a atacat masiv Kievul cu rachete balistice. Explozii puternice în mai multe zone ale capitalei ucrainene

1 minut de citit Publicat la 09:38 26 Noi 2026 Modificat la 09:40 26 Noi 2026

Într-o postare pe Telegram, Kliciko i-a îndemnat pe locuitori să rămână în adăposturi. FOTO: Profimedia Images

Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice asupra Kievului, în capitala ucraineană fiind auzite explozii, iar o clădire dintr-o zonă industrială a fost lovită, a anunţat miercuri seara primarul Vitali Kliciko, relatează dpa, citată de Agerpres.

Într-o postare pe Telegram, Kliciko i-a îndemnat pe locuitori să rămână în adăposturi.

Un corespondent al agenţiei dpa a relatat că în oraş au fost auzite explozii.

Forţele aeriene ucrainene au confirmat atacul, în timp ce armata a relatat pe canale Telegram că au fost lansate până la opt rachete din regiunea rusă Briansk, situată în apropierea graniţei cu Ucraina. Se pare că rachetele au vizat districte ale Kievului situate la est de Nipru.

‼️ #Київ: 7 людей постраждали внаслідок нічної атаки рф у Деснянському районі. Ще 4 людей евакуювали, серед них — 2 дітей. За однією з адрес унаслідок влучання виникли пожежі та сталися руйнування в нежитлових будівлях. https://t.co/cLNIHz4SOg — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) November 26, 2026

Kliciko a precizat că serviciile de urgenţă s-au deplasat către zona industrială vizată şi a avertizat că ar putea exista victime.

Amploarea pagubelor nu este clară imediat, iar alertele de raid aerian au rămas în vigoare la Kiev şi în zone importante din Ucraina.

Rusia şi-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii din Kiev şi din alte mari oraşe ucrainene, încercând să perturbe furnizarea de electricitate, încălzire şi apă.

Ucraina întâmpină dificultăţi în apărarea împotriva rachetelor balistice ruseşti, din cauza lipsei de interceptoare pentru sistemele sale de apărare antiaeriană Patriot.