1 minut de citit Publicat la 10:22 28 Noi 2026 Modificat la 10:24 28 Noi 2026

Rumen Radev, premierul prorus al Bulgariei. Foto: Hepta

Bulgaria face presiuni asupra țărilor UE să ridice unele interdicții la importurile din Rusia și să elimine o companie și un cetățean rus de pe noile liste propuse de sancțiuni. În schimb, autoritățile bulgare se arată de acord cu extinderea altor sancțiuni, au declarat surse diplomatice europene pentru Kyiv Independent.

Comisia Europeană a propus pe 23 noiembrie un al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și, deși mai mulți reprezentanți ai țărilor UE au cerut ulterior timp pentru a analiza legal propunerile, pachetul a beneficiat de un sprijin larg, au precizat patru surse diplomatice pentru Kyiv Independent.

Bulgaria și Italia și-au exprimat până acum obiecții legate de conținutul propunerilor.

Italia s-a opus propunerii Comisiei de a interzice europenilor să facă parte din consiliile de administrație ale companiilor rusești, au confirmat trei diplomați naționali pentru Kyiv Independent, pe motiv că propunerea este „prea vagă”.

În schimb, Bulgaria dorește să anuleze măsurile adoptate în rundele anterioare de sancțiuni UE.

Mai exact, Bulgaria vrea ca UE să ridice interdicțiile asupra importului de fontă rusească și a echipamentelor miniere.

Oficialii UE suspectează un motiv comercial în cererea Bulgariei.

Bulgaria s-a opus, de asemenea, adăugării unei companii și a unei persoane în baza de date a sancțiunilor UE, ambele fiind identificate ca „parte a industriei de armament rusești”.

Compania rusă e una de produse chimice, care produce inclusiv îngrășăminte agricole, iar o sancționare a acestei companii ar afecta sectorul agricol bulgar, a precizat sursa citată. Totodată, persoana rusă care urmează a intra pe lista sancțiunilor - nenominalizată - e asociată unei companii nucleare ruse cu aplicații civile și militare, în vreme ce Bulgaria invocă, în acest caz, „securitatea nucleară”.

Pe 21 octombrie, guvernul prorus de la Sofia, condus de Rumen Radev, a decis oficial să nu mai contribuie la finanțarea achizițiilor de armament pentru Ucraina.

Bulgaria a susținut că nu mai are resurse financiare pentru a sprijini Ucraina și nu va mai trimite arme sau muniții din stocurile propriei armate. Anunțul a fost făcut de premierul bulgar Rumen Radev, la summitul informal al Uniunii Europene de la Dublin. Radev a explicat că țara sa se confruntă cu probleme bugetare și nu își poate asuma noi cheltuieli pentru sprijinirea Kievului.

De asemenea, premierul bulgar Rumen Radev, a retras deja Bulgaria din „Coaliția de Voință”, inițiativa de sprijinire a Ucrainei, condusă de Regatul Unit și Franța. Premierul Radev a explicat atunci că războiul trebuie încheiat prin negocieri diplomatice, nu prin continuarea acțiunilor militare.