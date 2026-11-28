Franța se pregătește pentru un posibil război și face stocuri strategice de pământuri rare. Ce prevede planul lui Macron

3 minute de citit Publicat la 13:05 28 Noi 2026 Modificat la 13:08 28 Noi 2026

Companiile vor trebui să își aducă contribuția prin diversificarea surselor de aprovizionare. FOTO: Hepta

Franța pregătește constituirea unor rezerve strategice de pământuri rare și metale critice, pentru a reduce dependența de importuri și a-și proteja industria în cazul unor crize de aprovizionare sau al unui conflict armat. Inițiativa lansată de Emmanuel Macron vizează în special sectoarele apărării, auto și aerospațial, în contextul în care China domină piața mondială a acestor materii prime, potrivit Euronews.

Planul a fost prezentat la începutul săptămânii, în cadrul unei reuniuni la Palatul Élysée intitulată „Protejarea Franței” („Protect France”), la care au participat aproximativ 15 lideri din industrie, potrivit sursei citate.

Implementarea acestui mecanism de rezerve strategice și „achiziții comune” a fost încredințată instituției Caisse des Dépôts, brațul financiar al statului.

Companiile vor trebui să își aducă contribuția prin diversificarea surselor de aprovizionare; în caz contrar, riscă reducerea sprijinului primit din partea statului. De asemenea, vor fi puse la dispoziție mecanisme de „garantare a prețurilor”, menite „să ofere predictibilitate producătorilor”.

Rămân însă multe întrebări fără răspuns. În această etapă, provocarea constă în definirea precisă a scenariilor de stocare, a părților implicate și a mineralelor pentru care necesitățile sunt cele mai urgente.

China dispune de un arsenal juridic care îi permite să blocheze exportul

Frédéric Jeannin, cercetător în cadrul think-tank-ului IRIS și co-coordonator al programului „Energie și Materii Prime”, subliniază importanța acestor demersuri pregătitoare: „Statul trebuie să stabilească ce anume este strategic și căror companii dorește să le asigure aprovizionarea”, a declarat el pentru Euronews, într-un interviu.

Rezerve fizice sau rezerve virtuale, bazate pe angajamente de achiziție? În opinia expertului, „pot exista ambele variante”.

Scopul acestei „asigurări”, explică el, este de a permite țării să facă față a două tipuri de amenințări: „un șoc de securitate sau un șoc al pieței”.

Potrivit lui Frédéric Jeannin, aceste rezerve trebuie, în primul rând, să servească la „consolidarea rezilienței noastre” în fața piețelor internaționale de materii prime, unde accesul la resurse devine „din ce în ce mai incert, cel puțin la un preț acceptabil din punct de vedere economic”.

În prezent, China domină sectorul, în special datorită capacității sale vaste de rafinare, subliniază cercetătorul specializat în geopolitica energiei.

În timp ce Palatul Élysée descrie dependența de aprovizionare drept un posibil „instrument de coerciție și amenințare”, Frédéric Jeannin vede aceste rezerve ca pe un „tampon de siguranță”. Ele ar permite atenuarea fluctuațiilor de preț care ar putea fi declanșate de decizii luate la Beijing.

China dispune de un arsenal juridic care îi permite să blocheze exportul materiilor sale prime critice, în funcție de utilizarea finală și de destinatarul final, ori de câte ori Beijingul consideră că aceste exporturi contravin intereselor sale.

Astfel, licențele de export îi permit să examineze vânzările de la caz la caz, fără a fi nevoită să impună un embargo generalizat care ar afecta propriile sale companii miniere.

Cercetătorul subliniază, de asemenea, nivelul de transparență solicitat cumpărătorilor în ceea ce privește prelucrarea și lanțul valoric al materialelor importate din China, „mergând până la a cere informații care echivalează cu secrete industriale”.

„Ne întrebăm dacă nu cumva China are o imagine mai clară a industriei noastre decât avem noi înșine”, observă Frédéric Jeannin.

Rezerve pentru a rezista în caz de război

Frédéric Jeannin identifică un al doilea factor: perspectiva unui conflict deschis cu Rusia.

Scopul este, înainte de toate, unul foarte concret: „Trebuie să garantăm disponibilitatea materiilor prime pe teritoriul nostru, ideal prin stocuri fizice, pentru a aproviziona industria de apărare”.

„Există însă și o dimensiune psihologică”, adaugă el: este o modalitate de a transmite unui potențial „actor ostil” faptul că Franța este capabilă să facă față unei crize, „având la dispoziție stocuri, componente și materii prime care ne-ar permite să rezistăm o anumită perioadă de timp”.

Rămâne de văzut cât de lungă ar fi această perioadă. Deși schema este concepută pe termen lung, Palatul Élysée afirmă că aceasta a „generat” deja investiții de aproape 7 miliarde de euro în Franța. Deși industria franceză și cea americană nu sunt comparabile ca dimensiune, Statele Unite constituie un punct de referință. În februarie anul trecut, Washingtonul a anunțat crearea unei rezerve strategice, „Project Vault” („projet coffre-fort”), în valoare de 12 miliarde de dolari. Aceasta este menită să acopere echivalentul a două luni de consum național.

„Șapte miliarde reprezintă un început bun. Vorbim despre sume care se vor ridica la miliarde de euro”, notează Frédéric Jeannin. Însă, subliniază el, rămâne de stabilit cine va beneficia de aceste investiții și pe baza căror criterii.

„Ceea ce trebuie să aibă în vedere companiile, și, aș spune, chiar și cetățenii, este faptul că această reziliență este necesară astăzi și că ea implică un cost”, subliniază expertul.

„Industriile noastre trebuie să ia în calcul un cost al rezilienței, pentru a ne asigura că dispunem, pe teritoriul nostru, de tot ceea ce este necesar. Va fi mai costisitor, dar este esențial pentru a ne protejeze în cazul unei crize”, conchide el.