O companie din Suedia transformă turbinele scoase din uz în case, fațade și chiar schiuri

Până la 90% din masa unei turbine eoliene este formată din materiale care pot fi reciclate relativ ușor. Foto: Vattenfaull / Instagram

Europa se îndreaptă spre un an record pentru energia eoliană. În prima jumătate a lui 2026 au fost instalați 8,8 GW de capacitate nouă, cu 30% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit organizației WindEurope, citată de Euronews.

Însă, pe măsură ce sunt construite turbine noi, cele vechi ajung la sfârșitul duratei de funcționare. Iar una dintre cele mai mari provocări este găsirea unor soluții pentru ca materialele din care sunt făcute să nu ajungă la deșeuri.

Până la 90% din masa unei turbine eoliene este formată din materiale care pot fi reciclate relativ ușor, precum oțel, cupru, aluminiu și beton. Palele sunt însă mult mai dificil de reciclat, deoarece sunt realizate în principal din materiale compozite.

„Separarea materialelor compozite de rășină necesită procese specializate, care implică adesea temperaturi ridicate sau alte metode de tratare care consumă multă energie. În unele cazuri, aceste procese pot afecta calitatea și valoarea materialelor recuperate, ceea ce face reciclarea la scară largă mai dificilă”, explică Eva Julius-Philipp, director pentru Mediu și Sustenabilitate în cadrul diviziei Wind a companiei Vattenfall.

După introducerea, în 2021, a unei interdicții privind depozitarea la groapa de gunoi a palelor, carcaselor de nacele și conurilor frontale, compania suedeză a început să caute alternative pentru componentele scoase din uz.

Din componente de turbine, în case

Dimensiunea reală a turbinelor eoliene este greu de perceput de la sol. Pentru a arăta cât de mari sunt aceste componente, Vattenfall a colaborat cu un studio de design pentru a transforma carcasa unei nacele de turbină scoase din uz într-un spațiu de locuit compact.

Nacela este componenta aflată în partea superioară a turbinei și adăpostește echipamentele mecanice și electrice.

Construcția are patru metri lățime, 10 metri lungime și trei metri înălțime. Carcasa fusese montată pe o turbină din Austria. Ulterior, a fost transformată într-o casă mică, dotată cu bucătărie, baie și spațiu de locuit, precum și cu pompă de căldură, panouri solare și un sistem solar pentru încălzirea apei.

Proiectul a fost prezentat la Dutch Design Week, în 2024, în cadrul unei inițiative dedicate reutilizării materialelor cu un consum cât mai redus de energie și cu emisii cât mai mici generate de procesare.

Și palele turbinelor au primit noi utilizări.

După dezafectarea, în 2023, a unui parc eolian terestru din Danemarca, cele 57 de pale de la Nørre Økse Sø au fost folosite pentru realizarea fațadei unei parcări cu mai multe etaje din orașul suedez Lund.

De aici au apărut și alte idei pentru componentele scoase din uz: de la structuri pentru panouri solare până la schiuri.

„Proiecte precum Tiny House, proiectele de construcții bazate pe pale și schiurile reciclate nu reprezintă încă o soluție la scară largă. Cu toate acestea, ele sunt menite să ne ajute să dobândim experiență, să dezvoltăm noi aplicații și să stimulăm piața pentru soluții circulare”, spune Eva Julius-Philipp.

Atunci când este sigur, prelungirea duratei de funcționare a componentelor existente prin reutilizare și recondiționare rămâne opțiunea preferată, adaugă aceasta.

Durabilitatea lor este însă și unul dintre motivele pentru care reciclarea este dificilă. Palele sunt alcătuite din mai multe straturi de materiale, printre care fibră de sticlă, fibră de carbon, rășină epoxidică, lemn de balsa, metale și diferite materiale de umplutură.

Vattenfall își propune să ajungă la o circularitate de 100% pentru aceste materiale compozite până în 2030 și lucrează la noi metode de reutilizare, transformare, recondiționare și reciclare a palelor.

„Atunci când materialele compozite nu pot fi reciclate la o valoare ridicată, ele pot fi procesate pentru recuperarea energiei și/sau pentru co-procesare în fabricarea cimentului”, spune Julius-Philipp.

În prezent, compania folosește procese de reciclare mecanică prin care materialul provenit din pale este transformat în fulgi sau materiale de umplutură pentru produse noi. Prin piroliză, un proces de reciclare termică, sunt recuperate fibre și alte materiale secundare.

Există însă și o problemă economică.

„Palele scoase din uz nu devin disponibile într-un flux constant și previzibil, ceea ce face mai dificilă dezvoltarea economică a soluțiilor de reciclare la scară largă”, explică Julius-Philipp.

Pe măsură ce prima generație de mari parcuri eoliene europene ajunge la sfârșitul duratei de funcționare în următorii ani, tot mai multe pale vor fi scoase din uz. Va crește astfel nevoia unor soluții care să fie „scalabile, eficiente din punct de vedere al costurilor și cu un consum redus de energie”.

La nivelul Uniunii Europene nu există încă o interdicție privind depozitarea la groapa de gunoi a palelor scoase din uz. Austria, Finlanda, Germania și Țările de Jos au propriile interdicții naționale obligatorii, iar WindEurope solicită Bruxellului să transforme această măsură într-o regulă aplicabilă în toate statele membre.

„Ceea ce este necesar acum este un cadru de reglementare care să permită dezvoltarea lanțurilor valorice circulare și a materiilor prime secundare”, spune Julius-Philipp, care speră ca Legea privind economia circulară a Comisiei Europene, așteptată să fie propusă mai târziu în acest an, să contribuie la acest obiectiv.

Pale proiectate pentru a fi reciclate

Producătorii iau din ce în ce mai mult în calcul sfârșitul duratei de viață atunci când proiectează palele turbinelor.

Un exemplu sunt palele RecyclableBlades produse de Siemens Gamesa, utilizate la parcul eolian offshore Hollandse Kust Zuid din Țările de Jos.

Acestea folosesc un tip de rășină care se dizolvă într-o soluție ușor acidă, la temperatură scăzută. Astfel, rășina poate fi separată de celelalte materiale, fibră de sticlă, fibră de carbon, plastic, lemn și metal, fără ca proprietățile acestora să fie afectate semnificativ.

Materialele recuperate pot fi astfel utilizate într-o gamă mai largă de produse noi, inclusiv unele de calitate ridicată.

„Deși palele reciclabile nu sunt încă utilizate pe scară largă, vedem un interes tot mai mare pentru dezvoltarea tehnologiilor care permit o reciclare mai eficientă a palelor și contribuie la păstrarea valorii și calității materialelor recuperate”, spune Julius-Philipp.