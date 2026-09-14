„Amenință direct securitatea noastră”. Agenția de spionaj a Chinei avertizează despre riscurile create de AI

2 minute de citit Publicat la 22:56 14 Sep 2026 Modificat la 22:56 14 Sep 2026

Declarația marchează o extindere semnificativă a dezbaterii publice de la Beijing privind siguranța inteligenței artificiale. Foto: Getty Images

Agenția de spionaj a Chinei a avertizat că inteligența artificială ar putea reprezenta un risc pentru securitatea politică și socială a țării, semnalând îngrijorarea tot mai mare a Beijingului că progresele rapide ale acestei tehnologii ar putea fi exploatate împotriva Chinei, potrivit Financial Times.

În prima sa declarație publică privind inteligența artificială, Ministerul Securității de Stat a detaliat duminică amenințările reprezentate de această tehnologie, inclusiv pentru apărarea cibernetică a Chinei, datele sensibile și aparatul militar.

„Forțele ostile și persoanele cu intenții ascunse folosesc în mod abuziv tehnologii de inteligență artificială generativă, precum înregistrări audio și video deepfake, texte și imagini generate de AI și «armate de troli inteligenți», pentru a fabrica, la costuri reduse și la scară largă, zvonuri politice, a difuza informații nocive și a incita sentimente de dezbinare”, a declarat Chen Yixin, ministrul Securității de Stat.

„Aceste activități constituie un atac asupra opiniei publice și un război cognitiv împotriva Chinei, amenințând în mod direct securitatea noastră politică, securitatea instituțiilor și securitatea ideologică”, a adăugat el.

Declarația marchează o extindere semnificativă a dezbaterii publice de la Beijing privind siguranța inteligenței artificiale. În mod obișnuit, dezbaterea a fost condusă de principalul organism de reglementare, Administrația pentru Spațiul Cibernetic al Chinei, și s-a concentrat asupra aspectelor de reglementare și tehnice.

De ce cursa pentru dezvoltarea AI trezește temeri

Declarația vine în contextul în care liderii americani din domeniul tehnologiei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul dezvoltării inteligenței artificiale de frontieră, în urma unor avertismente tot mai tranșante din partea cercetătorilor cu privire la posibilitatea unor consecințe catastrofale, inclusiv un eveniment care ar putea duce la dispariția omenirii.

Declarația MSS nu conținea avertismente potrivit cărora inteligența artificială ar putea provoca dispariția omenirii și nu a cerut companiilor chineze să își încetinească activitatea în acest domeniu.

În weekend, șeful Anthropic, Dario Amodei, a publicat un eseu în care cerea sectorului tehnologic „să încetinească ritmul în care îmbunătățim capacitățile modelelor de inteligență artificială”. Sam Altman și Elon Musk au emis amândoi declarații în sprijinul propunerii.

Tabloidul naționalist Global Times, afiliat Partidului Comunist, a atacat luni sugestia din eseul lui Amodei potrivit căreia „un avantaj al Chinei în domeniul AI ar reprezenta un pericol grav pentru Statele Unite și pentru lume”.

Afirmația lui Amodei „riscă să transforme siguranța AI într-o problemă geopolitică cu sumă zero, în loc să abordeze o provocare globală care necesită cooperarea între marile puteri din domeniul AI”, a scris publicația, adăugând că motivația lui Amodei este reprezentată de „interese comerciale”.

Mai mulți oficiali din domeniul reglementării, diplomați și cadre universitare care lucrează în domeniul politicilor tehnologice și al guvernanței AI afirmă că Beijingul a devenit din ce în ce mai preocupat de vulnerabilitățile sale cibernetice, având în vedere progresele realizate de Anthropic și OpenAI, ale căror modele noi au demonstrat capacități avansate de hacking.

Oficialii chinezi au ridicat, de asemenea, problema siguranței AI în discuțiile purtate în ultimele săptămâni cu omologii și companiile americane, susțin diplomații și cadrele universitare.

În cadrul acestor discuții, oficialii au avertizat împotriva oricărei măsuri prin care Washingtonul ar interzice modelele chineze open-source. Președinții Donald Trump și Xi Jinping urmează să se întâlnească la sfârșitul acestei luni în SUA, unde siguranța AI este de așteptat să ocupe un loc important pe agenda summitului lor.