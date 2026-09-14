Rușii ridică „ziduri de protecție” formate din containere navale pentru a-și proteja rafinăriile de atacurile cu drone ucrainene

1 minut de citit Publicat la 22:53 14 Sep 2026 Modificat la 22:55 14 Sep 2026

Ziduri de protecție, formate din containere navale (încercuite cu roșu), ridicate în jurul unor rezervoare de petrol la rafinăria Novoșahtinsk, din regiunea Rostov, Rusia. Sursa foto: X/WarTranslated/Dnipro OSINT

Rușii au început să ridice ziduri de protecție formate din containere de transport naval în jurul instalațiilor critice de la rafinăriile de petrol, pentru a se proteja astfel de atacurile cu drone ucrainene, conform datelor satelitare obținute de „Dnipro OSINT” un cont ucrainean specializat în monitorizarea datelor din surse publice (în special imagini din satelit) legate de atacurile asupra infrastructurii critice a Federației Ruse.

Imaginile din satelit publicate de Dnipro OSINT arată mai mute ziduri de câțiva metri înălțime ridicați în jurul unor rezervoare de țiței la rafinăria din Novoșahtinsk, din regiunea Rostov, sud-estul Rusiei, în apropiere de granița cu Ucraina.

Russian refineries are stacking shipping containers around fuel tanks as makeshift blast walls and firebreaks, Dnipro Osint reports. Along with anti-drone nets and metal cages, the defenses complicate drone strikes, though past hits show they do not guarantee safety. pic.twitter.com/zUVgsSjUNB — WarTranslated (@wartranslated) September 12, 2026

Rușii speră astfel ca aceste containere să formeze o barieră, care să protejeze rezervoarele de dronele care zboară la joasă înălțime sau de efectelor exploziilor din apropiere.

Aceste containere nu reprezeintă însă o structură etanșă, care să împiedice complet o scurgere de petrol.

Imaginile din satelit arată instalarea pe diverse echipamente industriale inclusiv a unor cuști metalice, de tipul „cope-cage armor”, folosite deja în războiul din Ucraina pe mașinile blindate, pentru protejarea lor împotriva atacurilor cu drone.

De asemenea, rușii mai instalează în zona rafinăriilor și plase antidronă.

Imagine a zonei aeroportului Soci, înainte și după atacul cu drone ucrainene asupra unor rezervoare de petrol. Foto: NASA Firms

Publicația ucraineană Militarnîi a precizat că dronele ucrainene au reușit să lovească cu succes rezervoarele de petrol de lână aeroportul din Soci, zilele trecute, instalații protejate de astfel de sisteme, precum cuști metalice sau plase anti-dronă.

Incendiul declanșat de atacul ucrainean cu drone de la Soci a fost confirmat, pe 4 septembrie, și de către sateliții FIRMS ai NASA, care prezintă, în timp real, incendiile provocate pe întreaga planetă.