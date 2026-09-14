Himalaya se apropie de un punct fără intoarcere pentru milioane de oameni

Odată ce gheţarii se retrag, în urma lor rămân lacuri glaciare instabile, ţinute pe loc doar de gheaţă şi pietre nesigure, deasupra unor văi în care trăiesc milioane de oameni. sursa foto: Getty

Gheţarii din Himalaya se topesc astăzi mai repede decât acum zece ani, iar masivul se apropie de un punct critic care pune în pericol aprovizionarea cu apă a regiunii. Potrivit unui studiu publicat luna aceasta, zona se îndreaptă spre un „volum maxim” ce ar putea fi atins până la jumătatea secolului, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Cercetarea vine după prăbuşirea, la sfârşitul lunii august, a unui gheţar din Himalaya situat la graniţa dintre Nepal şi Tibet. Dezastrul a declanşat alunecări de teren în lanţ şi viituri în văile din aval. Bilanţul confirmat este de cel puţin 1.300 de morţi, iar peste 5.300 de persoane sunt încă date dispărute în Nepal şi în regiunea Tibet din China.

Odată ce gheţarii se retrag, în urma lor rămân lacuri glaciare instabile, ţinute pe loc doar de gheaţă şi pietre nesigure, deasupra unor văi în care trăiesc milioane de oameni, avertizează studiul.

Documentul a fost elaborat de Systemiq, o firmă de consultanţă în sustenabilitate, alături de Integrated Mountain Initiative, Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Integrată a Munţilor şi G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment din India.

Ritmul în care Himalaya îşi pierde masa glaciară s-a accelerat în ultimele decenii. Cu toate acestea, din cei aproximativ 40.000 de gheţari ai regiunii Hindukuş-Himalaya, doar 21 sunt monitorizaţi la sol în prezent. Este vorba despre un lanţ muntos uriaş, care se întinde peste teritoriul a opt ţări, din Afganistan până în Myanmar.

În India, aproape 200 de lacuri glaciare au fost catalogate drept periculoase, dintre care 56 încadrate la categoria de „risc foarte înalt”. Milioane de oameni din aval sunt astfel expuşi.

Pe măsură ce regiunea se apropie de „volumul maxim” – momentul în care debitele râurilor nu mai cresc, ci încep să scadă – consecinţele pentru aprovizionarea cu apă vor fi majore. Himalaya susţine peste 20% din PIB-ul Indiei, ceea ce o face o piesă esenţială în economia naţională şi un reazem pentru sute de milioane de oameni.

Deşi acoperă doar circa 18% din suprafaţa ţării, regiunea a concentrat aproximativ 35% dintre dezastrele naturale înregistrate în India.