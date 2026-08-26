Imagini apocaliptice în Nepal. Viituri uriaşe au măturat totul în cale. Sute de persoane dispărute, inclusiv 291 de turiști străini

Imagine cu inundațiile din Nepal. Foto: Captură X

Aproape 400 de oameni sunt dați dispăruți miercuri, după inundațiile devastatoare de la granița dintre Nepal și Tibet. Potrivit primelor informații un cutremur a declanșat o alunecare de teren de proporții care a blocat râul Bhote Koshi, potrivit ministrului de externe al Nepalului, Shishir Khanal, scrie CNN. Într-o actualizare distribuită pe X, Consiliul de Turism din Nepal afirmă că a identificat un total de 384 de oameni dispăruți, inclusiv 291 de cetățeni străini și 93 de cetățeni nepalezi, scrie BBC News.

UPDATE 14:55 Postul de televiziune de stat chinez CCTV relatează că s-au înregistrat „victime numeroase” în urma unei alunecări de teren care a avut loc într-un centru comercial situat pe partea tibetană a frontierei comune.

Președintele Chinei, Xi Jinping, solicită eforturi „totale” de căutare a persoanelor dispărute, precum și sisteme mai eficiente de monitorizare și de avertizare timpurie pentru a preveni dezastre secundare.

De asemenea, guvernul chinez a dat instrucțiuni personalului să se deplaseze în Tibet, teritoriu controlat de China, pentru misiuni de căutare și salvare.

UPDATE 14:15 Cel puțin 17 persoane au murit potrivit poliției locale din provincia Bagmati din Nepal. Se așteaptă ca numărul victimelor să crească, deoarece sute de persoane sunt încă date dispărute.

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Autoritățile din China se tem că ar putea exista „un număr mare de victime”.

Știre inițială

Potrivit autorităților, în prezent se „lucrează pentru a verifica locul și starea de siguranță a celor care călătoresc prin regiune”. Inundațiile au lovit miercuri dimineața în Rasuwa, la nord de capitala Nepalului, Kathmandu.

These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

Inundațiile ar fi fost provocate de un cutremur care a declanșat o alunecare de teren de proporții, care a blocat râul Bhote Koshi, potrivit ministrului de externe al Nepalului, Shishir Khanal, scrie CNN.

Scary visuals from today show people desperately running for safety as the flash flood hits Gyirong Port, China, but they couldn’t find a safe place to escape.



The flood later hit Nepal, with hundreds reported missing, including 126 Indian tourists. pic.twitter.com/4wzPFeYWYJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

„Astăzi, la ora 8:37 dimineața, a avut loc un cutremur, iar ca urmare a acestuia s-a produs o alunecare de teren de mari proporții, care a blocat râul, ceea ce pare să fi provocat inundația”, a declarat Khanal în cadrul unei ședințe la Camera Reprezentanților.

Serviciul Geologic al Statelor Unite, care înregistrează cutremurele la nivel mondial, a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 4,4 în regiune, la aceeași oră menționată de Khanal.

? INDIA, BE CAREFUL! ??



A major flood wave has entered Nepal’s Bhote Koshi from the Tibetan side, triggering alerts across the Trishuli basin.



Bhote Koshi → Trishuli → Narayani/Gandak → Bihar → Ganga.



West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran & Vaishali should… pic.twitter.com/5oayN3emjN — Megh Updates ?™ (@MeghUpdates) August 26, 2026

Municipalitatea Rasuwa din Nepal se întinde de la poalele muntelui Himalaya până la granița cu China, unde vârfurile de peste 7.000 de metri domină orizontul. Sate răsfirate, cu clădiri din cărămizi de lut sau piatră, presară creste și dealuri, alături de terase cultivate cu porumb și orz.

Trecătorile montane sau punctele deosebit de periculoase de-a lungul drumurilor sale sinuoase sunt marcate de altare budiste și șiruri de steaguri de rugăciune. Este nevoie de aproximativ 5-6 ore cu mașina pentru a ajunge la capitala Nepalului, Kathmandu, de la granița cu China.

Regiunea găzduiește aproximativ 50.000 de locuitori. În nord, Parcul Național Langtang este o destinație populară pentru iubitorii de drumeții, iar Gosaikunda, un lac alpin sacru situat la peste 4.300 de metri altitudine, este un important loc de pelerinaj pentru hinduși. Regiunea găzduiește, de asemenea, mai multe proiecte hidroenergetice care exploatează râurile sale cu debit rapid.

Râul Bhote Koshi curge din China în Nepal, adesea prin chei adânci, și este popular printre pasionații de rafting pe ape rapide. Acesta traversează Nepalul și se varsă, în cele din urmă, în Gange, în India.