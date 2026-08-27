Ce se știe despre viiturile devastatoare din Nepal și de ce s-au produs. Inițial s-a crezut că au fost provocate de un cutremur

5 minute de citit Publicat la 07:46 27 Aug 2026 Modificat la 08:35 27 Aug 2026

Imagine dintr-o zonă afectată de inundațiile de pe râul Bhote Koshi din Rasuwa, Nepal. Sursa foto: Hepta

Alunecări masive de teren și viituri rapide produse la granița dintre Nepal și regiunea autonomă Tibet a Chinei au provocat distrugeri pe scară largă și au lăsat în urmă sute de persoane decedate sau date dispărute. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare. Presa de stat chineză a relatat că există un număr semnificativ de victime, în timp ce oficialii nepalezi anticipează "pierderi uriașe"

Ce a provocat alunecarea de teren devastatoare?

Ministrul nepalez de Externe a declarat anterior că un cutremur a fost raportat la granița dintre regiunea Tibet și Nepal cu puțin timp înainte de producerea alunecării de teren, sugerând că seismul ar fi putut declanșa dezastrul, scrie BBC. Însă cea mai recentă analiză a Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS) indică faptul că nu a avut loc niciun cutremur, ceea ce ridică întrebări cu privire la cauza alunecării de teren.

O posibilitate este ca apa provenită din precipitații sau din topirea gheții să fi destabilizat solul ori masa de gheață, declanșând o reacție în lanț.

Se știe că schimbările climatice accelerează topirea ghețarilor în regiunea Hindu Kush - Himalaya, însă oamenii de știință spun că este prea devreme pentru a stabili ce rol a avut acest fenomen în producerea evenimentului.

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În prezent, cercetătorii încearcă să reconstituie succesiunea exactă a evenimentelor. Aceștia vor analiza imaginile satelitare pentru a determina cu exactitate locul în care s-a produs alunecarea de teren, dacă anumite lacuri glaciare s-au golit brusc și unde este posibil ca râul să fi fost blocat, precum și datele privind precipitațiile recente.

O cantitate uriașă de pământ, pietre și alte materiale s-a îndreptat cu viteză către localitățile din nordul Nepalului, inclusiv spre zone populare în rândul alpiniștilor și pelerinilor. Granița se află la aproximativ 64,4 kilometri nord de capitala Nepalului, Kathmandu.

Imaginile filmate la fața locului au arătat un zid de noroi și stânci care a măturat clădiri, drumuri și vehicule, în timp ce oamenii fugeau din calea valului de materiale care se deplasa cu viteză în regiunea Nuwakot.

Într-o înregistrare video, un zid uriaș de apă și noroi poate fi văzut coborând cu forță printr-un defileu de-a lungul râului Trishuli și înghițind punctul de control de la frontiera Rasuvagadhi, o clădire cu mai multe etaje.

Au fost raportate inundații severe de-a lungul râurilor Bhote Koshi, Trishuli și Narayani.

Decese au fost raportate și în sate aflate pe partea tibetană a graniței.

Câte persoane au murit sau sunt date dispărute?

Numărul exact al persoanelor decedate sau dispărute este încă în curs de stabilire. Poliția nepaleză spune că cel puțin 162 de persoane au murit. Dintre acestea, 64 de victime au fost găsite în zonele din aval, în districtul Chitwan, iar alte 26 au fost descoperite în Nawalparasi East.

Numărul persoanelor dispărute în urma dezastrului provocat de alunecările de teren din comitatul Gyirong, Tibet, a crescut la 558, a relatat joi televiziunea de stat chineză CCTV. Printre acestea se află 260 de cetățeni străini, potrivit CCTV, care a precizat că bilanțul morților rămâne de trei persoane.

Frontiera de la Gyirong este principalul punct de trecere pentru turiști și transportul rutier dintre China și Nepal.

Nepalul anunțase anterior că aproximativ 579 de turiști sunt dați dispăruți, dintre care 466 sunt cetățeni străini. Nu este clar dacă unele dintre persoanele dispărute menționate în bilanțurile nepalez și chinez au fost raportate de două ori.

Cum reacționează guvernele?

Prim-ministrul Nepalului a declarat că "întreaga națiune a fost șocată și profund îndurerată" și că autoritățile vor colabora cu China în cadrul operațiunilor de intervenție.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut desfășurarea unei operațiuni de căutare "cu toate forțele disponibile" și a promis consolidarea sistemelor de monitorizare și avertizare timpurie pentru prevenirea unor efecte secundare.

În India vecină, premierul Narendra Modi a declarat că guvernul său este "pregătit să ofere Nepalului toate formele posibile de asistență umanitară".

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că este "întristat de inundațiile severe" și a precizat că echipele ONU și organizațiile partenere mobilizează provizii și personal în Nepal pentru a sprijini răspunsul coordonat de autoritățile nepaleze.

Statele Unite au promis un ajutor de 500.000 de dolari, destinat acoperirii necesarului de adăposturi de urgență, apă, servicii de salubritate și alte materiale de primă necesitate pentru comunitățile afectate de inundații.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat că guvernul Regatului Unit va face "tot ce putem" pentru a sprijini cetățenii britanici aflați în Nepal.

Din ce țări provin turiștii dați dispăruți?

Turiști din întreaga lume ajung în Nepal pentru munții săi și pentru locurile sacre. Potrivit cifrelor oficiale, cel puțin 291 de cetățeni străini se numără printre persoanele dispărute, inclusiv:

India: Consiliul pentru Turism din Nepal a anunțat că 142 de cetățeni indieni, proveniți din țara vecină, sunt dați dispăruți.

Ucraina: Ministerul de Externe al Ucrainei a declarat că Poliția Turistică din Nepal a informat autoritățile că 53 de cetățeni ucraineni sunt dispăruți.

Malaezia: 17 cetățeni malaezieni care călătoreau împreună cu agenția Fishtail Tours and Travels sunt dați dispăruți în urma inundațiilor, potrivit Consiliului pentru Turism. Un oficial al Ambasadei Malaeziei în Nepal a declarat că peste 50 de cetățeni malaezieni nu puteau fi contactați.

Marea Britanie: Poliția din Nepal a confirmat că 33 de cetățeni britanici sunt dați dispăruți.

Canada: Un purtător de cuvânt al Consiliului pentru Turism din Nepal a declarat că 24 de cetățeni canadieni au fost raportați dispăruți.

Statele Unite: Cea mai recentă actualizare a Consiliului pentru Turism din Nepal indică faptul că 54 de turiști americani se află printre persoanele dispărute.

Australia: Premierul Anthony Albanese a confirmat că cel puțin 34 de cetățeni australieni sunt dați dispăruți.

Printre persoanele dispărute se află, de asemenea, un număr mai mic de călători din Coreea de Sud, Africa de Sud, Portugalia și Țările de Jos.