1 minut de citit Publicat la 16:41 07 Oct 2026 Modificat la 16:42 07 Oct 2026

Kremlinul ameninţă, după ce Franţa a testat racheta balistică M51.3. Peskov: "Luăm măsurile necesare". Sursa colaj foto: Hepta & X/Emmanuel Macron

Kremlinul a denunțat miercuri "militarizarea" Uniunii Europene, la o zi după ce Franța și-a testat noua sa rachetă intercontinentală capabilă să transporte focos nuclear, eveniment la care a asistat președintele Emmanuel Macron, relatează AFP, conform Agerpres. Peskov a subliniat că UE "își întemeiază identitatea sa în materie de apărare și securitate pe confruntarea cu Rusia" şi a descris această politică drept o '"cale fără ieșire".

"Este un mesaj puternic și clar (...). Europa este obsedată de ideea militarizării", a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, estimând că UE "caută să transforme acest bloc economic într-unul politico-militar".

Peskov a apreciat că UE "își întemeiază identitatea sa în materie de apărare și securitate pe confruntarea cu Rusia", calificând această politică drept o '"cale fără ieșire".

"În fața unor astfel de acțiuni agresive și a unor astfel de proiecte, Rusia rămâne vigilentă" și "ia toate măsurile necesare pentru a-și garanta securitatea", a adăugat el, afirmând totodată că Moscova rămâne "deschisă dialogului".

"Considerăm că orice problemă trebuie rezolvată nu prin tiruri cu rachete cu caracter demonstrativ, ci prin dialog". a declarat Peskov.

Emmanuel Macron a asistat marți dimineață la un prim test cu racheta balistică strategică M51,3 mare-sol, fără încărcătură nucleară, lansată de pe un submarin în largul Finistere, în Bretania.

Acest test intervine într-un context din ce în ce mai tensionat în Europa, unde mai multe țări impută Moscovei o serie de atacuri "hibride".

Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat săptămâna trecută că țara sa 'nu intenționează să atace pe nimeni", avertizând totodată că Rusia se va apăra în cazul unui atac din partea țărilor NATO asupra teritoriului său cu "toate tipurile de arme" aflate la dispoziția sa.

Potrivit Reuters, care citează surse ale Ministerului francez al Apărării, racheta balistică de ultima generație testată marți de Franța este capabilă să parcurgă aproximativ 10.000 de kilometri și să acopere teoretic întregul teritoriu al Federației Ruse, inclusiv Orientul Îndepărtat.

Instituția de apărare de la Paris a specificat că racheta a fost lansată de pe submarinul modernizat Le Vigilant în cadrul operațiunii Smertrios "în strictă conformitate cu obligațiile internaționale".