Luca Niculescu a stabilit calendarul negocierilor cu partidele. Se va întâlni prima dată cu PSD

Publicat acum 54 minute

Luca Niculescu se va întâlni joi, 8 octombrie 2026, cu partidele parlamentare, în cadrul negocierilor pentru formarea Guvernului și stabilirea programului de guvernare, după ce a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru mandatul de premier. Prima întâlnire va avea loc cu Partidul Social Democrat (PSD), la ora 11:00.

Potrivit calendarului stabilit pe baza confirmărilor primite până în acest moment de la liderii partidelor politice, întâlnirile vor avea loc la sediile partidelor.

Programul consultărilor de joi este următorul:

11:00 – Partidul Social Democrat (PSD)

13:00 – Partidul Național Liberal (PNL)

15:30 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

Calendarul consultărilor cu celelalte partide parlamentare urmează să fie comunicat ulterior.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat că social-democrații vor decide dacă vor vota Guvernul Niculescu în funcție de măsurile economice pe care premierul desemnat, Luca Niculescu, le propune în programul de guvernare.

Condițiile puse până acum de partide pare să complice formarea unui guvern politic condus de Luca Niculescu. Premierul desemnat ar prefera un guvern hibrid, format din politicieni și tehnocrați. PSD ar intra la guvernare doar dacă nu este singurul partid din această formulă și ar prefera să fie însoțit de tabăra anti-Bolojan din PNL sau cel puțin de UDMR. PNL nu ar vota Guvernul dacă tabăra anti-Bolojan ar fi cooptată la guvernare, în timp ce UDMR nu vrea să intre la guvernare doar alături de PSD și nu ar vota Guvernul dacă acesta ar fi susținut de AUR sau SOS.

De asemenea, USR nu va vota Guvernul Luca Niculescu dacă va avea miniștri PSD.