Surse: PSD a pregătit deja lista miniștrilor înainte de decizia CPN. Cum ar arăta guvernul hibrid al lui Luca Niculescu

Premierul desemnat Luca Niculescu lucrează la lista de miniștri pentru Guvernul său, iar aceasta este gata în proporție de 80 - 90%. Sursa foto: PSD

Premierul desemnat Luca Niculescu lucrează la lista de miniștri pentru Guvernul său, iar aceasta este gata în proporție de 80 - 90%. Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că PSD a pregătit deja lista miniștrilor înainte de decizia CPN. Pentru mai multe ministere negocierile nu s-au încheiat.

Guvernul Luca Niculescu ar urma să aibă doi vicepremieri, nu patru. Unul va fi cu portofoliu și unul fără portofoliu.

Astfel, pentru funcția de vicepremier este vehiculat Eugen Tomac, primul premier desemnat de Nicușor Dan. Al doilea vicepremier ar urma să fie Marian Neacșu, care ar prelua și Ministerul de Interne. Întrebat miercuri despre această posibilitate, Neacșu a spus că ar fi „o propunere onorantă”.

Ministerul Afacerilor Externe - Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO, are cele mai mari șanse. Nu este exclusă însă varianta ca acesta să preia Apărarea, iar la Externe să ajungă Vlad Ionescu, consilier la Administrația Prezidențială.

Ministerul Educației - Sorin Costreie, consilier prezidențial pe probleme de educație.

Ministerul Finanțelor - Alexandru Nazare. Președintele Nicușor Dan ar fi avut un cuvânt de spus pentru ca acesta să rămână în funcție.

Ministerul Apărării Naționale - Dan Neculăescu sau Vlad Ionescu. Alte nume vehiculate sunt Valentin Naumescu sau Radu Oprea.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - deocamdată nu există un nume.

Ministerele care ar putea fi deținute de PSD. Depinde de decizia PSD de astăzi:

Ministerul Afacerilor Interne - Marian Neacșu.

Ministerul Justiției - Radu Marinescu, susținut de PSD Dolj.

Ministerul Transporturilor - Ionuț Mașala. Numele său a mai fost vehiculat și în varianta de guvern Tomac, pentru un portofoliu care să revină PSD, deși nu este membru al partidului. o Altă variantă este Ciprian Șerban.

Ministerul Sănătății - Alexandru Rogobete.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Eugen Teodorovici.

Ministerul Agriculturii - Florin Barbu.

Ministerul Muncii - Florin Manole sau Ciprian Văcaru, fost secretar de stat în Ministerul Muncii.

Ministerul Economiei - Radu Oprea sau Daniel Zamfir. Decizia depinde de cine va prelua funcția de secretar general al Guvernului.

Ministerul Mediului - Mihai Ghigiu, însă discuțiile nu s-au încheiat.

Ministerul Dezvoltării - portofoliul ar reveni PSD, după ce a fost condus de Cseke Attila, de la UDMR. Pentru acest minister există însă o luptă între organizațiile județene ale PSD. Decizia ar urma să fie luată în următoarele ore, în cadrul reuniunii liderilor social-democrați. Un nume vehiculat este Romeo Lungu.

Ministerul Culturii ar urma să fie deținut de un tehnocrat. De asemenea, la Ministerul Comunicațiilor este vehiculat Bogdan Dumitru.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat, marţi seară, variantele de Guvern care se conturează în acest moment în partidul pe care îl conduce. Liderul social-democraţilor a precizat că partidul său va decide în şedinţa de miercuri ce variantă va aborda în privinţa Guvernului Luca Niculescu. Printre variantele studiate de social-democraţi se numără şi cea în care PSD nu ar intra la guvernare.Preşedintele PSD a mai afirmat că-i va cere lui Luca Niculescu, dacă acesta va deveni premier, să prezinte românilor situaţia ţării.

Luca Niculescu intră în ultimele zile de negocieri pentru formarea Guvernului fără ca formula finală să fie încă stabilită. Pe masă sunt atât un cabinet format exclusiv din tehnocrați, cât și unul PSD-tehnocrați, iar varianta considerată ideală în acest moment este un acord prin care partidele să garanteze șase luni de stabilitate viitorului Executiv.

Premierul desemnat trebuie să depună joi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Luca Niculescu a transmis marți că „dialogul rămâne deschis” și că analizează toate formulele posibile, criteriul fiind formarea unui Guvern stabil.

Una dintre formulele aflate pe masă este un Guvern alcătuit exclusiv din miniștri tehnocrați, care să primească voturile PSD, PNL, UDMR și ale minorităților.

A doua formulă luată în calcul este un Guvern PSD-tehnocrat, condus de Luca Niculescu. Și aici există două scenarii pentru strângerea voturilor. Primul presupune susținerea PSD, PNL, UDMR și a minorităților. Dacă PNL nu ar vota în bloc, există și calcule pentru construirea majorității cu PSD, UDMR, minoritățile, PACE, UPR, parlamentari neafiliați și între 15 și 25 de liberali care ar vota Guvernul în ciuda poziției partidului. Potrivit calculelor făcute în negocieri, o asemenea formulă ar putea ajunge la aproximativ 234-244 de voturi, peste cele 233 necesare pentru învestire.