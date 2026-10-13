Surse: Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului dacă Luca Niculescu nu strânge o majoritate

Luca Niculescu şi Nicuşor Dan Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate dacă Luca Niculescu nu reușește să strângă până joi o majoritate clară pentru viitorul Guvern, au declarat pentru Antena 3 CNN surse oficiale. La Cotroceni, scenariul luat în calcul este ca aceasta să fie ultima încercare de formare a unui Executiv înainte de anticipate, după luni întregi de blocaj politic și mai multe desemnări de premier eșuate.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, președintele vrea ca Luca Niculescu să vină cu o majoritate asumată, construită în urma unei înțelegeri clare între partide, nu doar cu promisiuni că ar putea strânge voturile necesare în ziua învestiturii.

Dacă până joi o astfel de majoritate nu va exista, iar premierul desemnat își va depune mandatul, la Palatul Cotroceni este luată în calcul trecerea directă la scenariul dizolvării Parlamentului, fără o nouă desemnare de premier.

În acest caz, responsabilitatea pentru blocaj ar urma să fie pusă pe partidele parlamentare, care nu au reușit să ajungă la oînțelegere după mai multe luni de negocieri.

Este o schimbare importantă de poziție față de începutul lunii octombrie, când Președintele spunea public că nu vrea alegeri anticipate. Atunci, acesta invoca inclusiv mesajele primite de la investitorii care finanțează România și riscul ca o nouă perioadă electorală să prelungească blocajul bugetar și politic cu alte câteva luni.

Guvernul Luca Niculescu se îndreaptă spre criză

Luca Niculescu a fost desemnat premier pe 5 octombrie și este a patra propunere făcută de Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan, în luna mai.

Premierul desemnat intenționează să depună joi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Pentru învestirea Cabinetului sunt necesare 233 de voturi.

Negocierile sunt însă în continuare complicate și pare că nu există nicio formulă cu care toată lumea să fie de acord. PSD a transmis că vrea o majoritate asumată și nu dorește să intre singur la guvernare. O decizie privind condițiile în care social-democrații ar participa la viitorul Executiv urmează să fie luată miercuri de conducerea partidului.

PNL, în schimb, a anunțat că ia în calcul un acord bilateral cu Luca Niculescu, fără să intre la guvernare. Liberalii spun că ar putea susține bugetul pentru 2027 și că nu ar iniția sau vota o moțiune de cenzură în primele șase luni, dacă premierul respectă condițiile prevăzute în acord.

UDMR a transmis că vrea ca Guvernul Niculescu să fie învestit, iar grupul minorităților naționale i-a promis deja premierului desemnat cele 17 voturi ale sale.