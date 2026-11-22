Nicoleta Pauliuc, după ce a fost demisă de la conducerea femeilor liberale: „Dacă mă dau afară, nu mă dau afară de pe Terra”

3 minute de citit Publicat la 21:33 22 Noi 2026 Modificat la 21:33 22 Noi 2026

Nicoleta Pauliuc. sursa foto: Agerpres

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc contestă decizia prin care a fost îndepărtată de la conducerea Organizației Femeilor Liberale (OFL). Ea spune, la Antena 3 CNN, că este victima unui conflict politic din interiorul partidului și că a ajuns să fie sancționată de șase ori pentru același lucru.

Biroul Politic Național al OFL a votat, sâmbătă, demiterea ei din funcția de președintă a organizației. Votul a fost secret: 42 de membri au votat pentru, două împotrivă, iar un vot a fost nul sau abținere, din 45 de voturi exprimate.

Organizația și-a justificat decizia prin „lipsa implicării, a activităţii susţinute şi a coordonării la nivel naţional a OFL” în ultimii doi ani. Potrivit comunicatului, Pauliuc nu ar fi participat la niciuna dintre întâlnirile organizate în ultimele luni de conducerea OFL.

Pauliuc face parte din tabăra liberalilor care îl contestă pe Ilie Bolojan. Ea a votat, alături de alți liberali, pentru învestirea Guvernului Veștea și a contestat în instanță deciziile luate la Congresul extraordinar al PNL din 21 iunie.

Întrebată despre sancțiunea primită, senatoarea a ținut să precizeze că, din punctul ei de vedere, nu a încălcat nicio regulă.

„Cred că e foarte important să precizez un lucru. Ați spus că am fost sancționată. Să știți că nu am trecut pe roșu, nu am trecut pe semaforul pe culoarea roșie, deci nu au ce sancțiune să îmi aplice”, a declarat ea.

„Pentru că ceea ce noi spunem foarte clar este că legea sau constituția partidelor o reprezintă statutul, deci un statut trebuie respectat, indiferent că ne place sau nu. În iunie, am votat responsabil un Guvern PNL. Am votat pentru că România avea nevoie de legislație ca să luăm banii din PNRR, am votat pentru că se apropiau evaluările agențiilor de rating”, a explicat senatoarea.

Ea recunoaște că în partid există un conflict, dar consideră că sancțiunile primite sunt disproporționate.

„Și ce s-a întâmplat? Am fost sancționați pentru că am avut această responsabilitate de a vota un Guvern cu o componentă foarte mare liberală. Deci există, e adevărat – și este un lucru pe care românii îl văd, nu numai colegii din partid –, un conflict politic, dar cred că e pentru prima dată când, pentru un conflict politic, eu sunt sancționată de șase ori”, a spus Pauliuc.

Senatoarea susține că statutul partidului prevede o singură sancțiune pentru o abatere și se așteaptă ca lista să crească.

„Adică eu cred că un statut îi aplică unui membru de partid o sancțiune, nu șase sancțiuni, așa cum mi se aplică mie, dacă voi pune în calcul și ceea ce mâine este posibil să se întâmple; și anume amenințarea spusă verbal și apoi tradusă printr-o decizie, care se va pune în practică, și anume că vom fi excluși din grupul parlamentar...”, a declarat ea.

Demiterea de la OFL nu este singura măsură luată recent împotriva ei.

Săptămâna trecută, Nicoleta Pauliuc și Alina Gorghiu și-au pierdut locurile din delegația permanentă a Parlamentului la Adunarea Parlamentară NATO, după ce l-ar fi criticat pe Ilie Bolojan.

„Ieri, în ședința biroului politic, convocată de colegele mele, s-a luat un vot pentru o propunere de demisie. Eu am fost votată de 837 de doamne liberale care, într-o zi de aprilie, și-au lăsat familiile, și-au lăsat copiii, și-au lăsat atribuțiile pe care le aveau și au venit la București să o voteze pe președinta organizației de femei”, a spus ea.

Întrebată de unde ar merge dacă ar fi exclusă din grupul parlamentar, Pauliuc a răspuns că își va continua activitatea de senator.

„Dacă mă dau afară, nu mă dau afară de pe Terra. Voi rămâne și voi face ceea ce am jurat pe Constituție, ceea ce am jurat în momentul în care am depus jurământul de senator. Voi face legi pentru toți ilfovenii și toți românii”, a mai declarat Nicoleta Pauliuc, la Antena 3 CNN.