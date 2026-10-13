Surse: Guvernul Luca Niculescu, aproape de o criză. PSD nu acceptă să intre singur și nici cu aripa conservatoare din PNL

PSD nu acceptă să intre singur la guvernare și nici cu aripa conservatoare din PNL. Foto: Hepta

Guvernul Luca Niculescu este aproape de o criză, în condițiile în care PSD nu acceptă să intre singur la guvernare și nici cu aripa conservatoare din PNL. O decizie cu privire la condițiile în care PSD ar intra la guvernare va fi luată miercuri în ședința Consiliului Politic Național.

Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN că Sorin Grindeanu nu e de acord ca PSD să intre singur în guvernul Luca Niculescu.

Liderul PSD a vorbit luni cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, care i-a transmis că UDMR e dispusă să voteze cam orice variantă de guvern ar propune Niculescu, dar nu și să participe în orice variantă de guvern, au adăugat sursele citate.

Miercuri, în ședința CPN, discuția se va axa pe condițiile în care ar putea intra PSD în guvernul Luca Niculescu. Totodată, se vor discuta toate variantele de guvernare, chiar și ca social-democrații să intre singuri la guvernare, variantă cu care Grindeanu nu e de acord. Însă, dacă CPN va da un vot în acest sens, Grindeanu va accepta decizia. Grindeanu consideră că PSd poate intra sigur doar dacă are tot, inclusiv funcția de premier, conform surselor citate.

Sorin Grindeanu nu susține nici varianta unui guvern hibrid, cu conservatorii din PNL sau din alte formațiuni politice.

Social-democrații sunt pregătiți de alegeri anticipate, lucru afirmat luni de Sorin Grindeanu, care ar putea fi organizate în februarie dacă se va ajunge la această variantă.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că PSD cere un efort comun al tuturor partidelor pe care le consideră responsabile, el arătând că nu e niciun concurs de a arunca vina unul pe altul şi ar trebui toată lumea să-şi bage săbiile la loc în teacă şi să nu mai calculeze politic.

Biroul Permanent Naţional al PSD, reunit luni, a mandatat conducerea partidului să continue discuţiile cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru formarea unui Cabinet şi pentru elaborarea programului de guvernare, a anunţat preşedintele social-democraţilor.

Potrivit lui Grindeanu, dacă PNL și UDMR nu sunt de acord, se intră pe scenariul alegerilor anticipate. Grindeanu a admis că exclude sub orice formă ca PSD să ofere sprijin pentru un guvern tehnocrat sau pentru un guvern hibrid PSD plus miniştri tehnocraţi.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat luni seara, într-o postare pe Facebook, că este de acord cu propunerea premierului desemnat Luca Niculescu privind un acord politic între partide pentru învestirea unui guvern și adoptarea unor măsuri prioritare.

Liderul liberalilor a reiterat că PNL nu va intra la guvernare alături de PSD și i-a acuzat pe social-democrați că se tem de guvernare.

Luca Niculescu a declarat luni, la Radio România Actualități că este nevoie de un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să poată și guverna, și propune un acord de susținere pe șase luni între partide pentru adoptarea unor măsuri prioritare, în contextul negocierilor pentru învestirea unui guvern cu puteri depline. Luca Niculescu a anunțat că intenționează ca joi să prezinte programul de guvernare și lista de miniștri. Premierul desemnat a adăugat că preferă mai degrabă un guvern politic decât unul tehnocrat.

Aripa din PNL dispusă să voteze viitorul Guvern condus de Luca Niculescu numără deja 25 de oameni și ar putea crește în zilele următoare, a declarat, duminică seară, europarlamentarul liberal Rareș Bogdan, la Antena 3 CNN. Acesta susține că este pregătit să renunțe la mandatul din Parlamentul European pentru a intra în noul Cabinet dacă i s-ar cere acest lucru.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat într-un interviu în exclusivitate, joi, la Sinteza Zilei, că estimează la 80% șansele ca premierul desemnat, Luca Niculescu, să treacă de votul Parlamentului cu guvernul pe care îl va propune.

Președintele UDMR a mai spus că formaţiunea pe care o conduce nu doreşte neapărat să aibă reprezentare în Guvernul care va fi supus votului Parlamentului. „La noi nu există o poftă foarte mare astăzi să intrăm la guvernare. Deci, nu există. Din punctul meu de vedere, are o relevanţă mult mai mică dacă noi intrăm în guvern sau nu, nu asta este problema noastră. Problema noastră este să avem un guvern cu puteri depline. Eu nu mă cramponez să fim în guvern, nu mă cramponez să avem ministere”, a afirmat Kelemen Hunor.