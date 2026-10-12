Sorin Grindeanu: „Ar trebui toată lumea să-şi bage săbiile la loc în teacă. Facem apel la PNL și UDMR să trecem această perioadă grea”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/Mălina Norocea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că PSD cere un efort comun al tuturor partidelor pe care le consideră responsabile, el arătând că nu e niciun concurs de a arunca vina unul pe altul şi ar trebui toată lumea să-şi bage săbiile la loc în teacă şi să nu mai calculeze politic. Biroul Permanent Naţional al PSD, reunit luni, a mandatat conducerea partidului să continue discuţiile cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru formarea unui Cabinet şi pentru elaborarea programului de guvernare, a anunţat preşedintele social-democraţilor.

„Noi n-am respins variantele de până acum, sigur, mai puţin varianta Siegfried Mureşan, care a făcut tot ceea ce ţine de el ca să nu fie susţinut de către noi, şi atunci am spus că vrem să fim parte activă, asumată, a unui guvern. Eu cred că asta arată responsabilitate. Acelaşi apel la responsabilitate îl facem acum pentru ceilalţi, în special pentru PNL şi UDMR, de a fi parte a acestui efort, fiindcă nu e de vină doar PNL, sau doar PSD, sau doar UDMR. Să trecem această perioadă grea, în care avem rectificare, trebuie să avem un nou buget, o să vină în februarie, o să reînceapă să vină agenţiile de rating, şi în primăvară să facem o evaluare dacă se continua sau nu în această formă”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Cerem un efort comun al tuturor partidelor, cel puţin responsabile din ţara asta, pe care le considerăm responsabile. Aşa că nu e niciun concurs de a arunca vina unul pe altul, e o perioadă în care ar trebui toată lumea să-şi bage săbiile la loc în teacă şi să nu mai calculeze politic. Ăsta e apelul nostrum”, a menţionat Grindeanu.

Potrivit lui Grindeanu, dacă nu se va înţelege treaba aceasta. evident că se intră pe scenariul alegerilor anticipate.

Grindeanu a admis că exclude sub orice formă ca PSD să ofere sprijin pentru un guvern tehnocrat sau pentru un guvern hibrid PSD plus miniştri tehnocraţi.

„Realitatea astăzi este că avem un prim-ministru desemnat în persoana domnului Luca Niculescu, care trebuie să dea României un Guvern pentru oameni. Sunt pensionari care ne privesc în acest moment, sunt mame care ne privesc, sunt oameni care muncesc din greu şi eu cred că aşteaptă un Guvern care să le uşureze povara pusă pe umerii lor în ultimele luni, nu să le-o facă şi mai grea. Pentru aceşti oameni am discutat astăzi şi vom continua să discutăm ca să găsim soluţii alături de prim-ministrul desemnat. Pentru aceşti oameni i-am cerut domnului Niculescu să facă acea schimbare pe care o aşteaptă toată lumea, o schimbare care să relanseze economia şi care să aducă o creştere a nivelului de trai, o schimbare pentru care să fie susţinut de o majoritate transparentă”, a declarat Grindeanu, la sediul central al PSD.

Potrivit acestuia, mai este „mult” până la a avea un program de guvernare „asumat” de PSD.

„Biroul Permanent Naţional a votat mandatarea conducerii de participare la discuţiile pe tema programului de guvernare, ceea ce ştiţi că a fost şi săptămâna trecută. Pot să spun că, din acest punct de vedere şi din semnalele primite de la premierul desemnat, lucrurile pot să le cataloghez ca fiind pe o direcţie corectă, o direcţie bună, dar mai e mult până la a avea un program de guvernare asumat de PSD. De aceea a fost nevoie de acest mandat”, a explicat Sorin Grindeanu.