Luca Niculescu propune un acord politic pe 6 luni pentru măsurile prioritare: "Nu e suficient să avem un guvern"

Luca Niculescu a mai spus că intenționează ca joi să prezinte programul de guvernare și lista de miniștri. sursa foto: Agerpres

Luca Niculescu a declarat luni, la Radio România Actualități că este nevoie de un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să poată și guverna, și propune un acord de susținere pe șase luni între partide pentru adoptarea unor măsuri prioritare.

"Nu e suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului, avem nevoie de un guvern care să poată și guverna. Altfel, guvernul nu reprezintă o ieșire reală din criză", a declarat Luca Niculescu.

Care sunt măsurile prioritare

Acesta a enumerat care sunt măsurile prioritare pe care viitorul guvern va trebui să le aibă în vedere: rectificarea bugetară, adoptarea bugetului, măsuri de relansare economică, întărirea capacității de apărare sau măsuri care să vizeze creșterea prețului energiei.

"Investitorii au nevoie de un semnal clar că România e o țară stabilă, predictibilă, că își respectă angajamentele".

Luca Niculescu a mai spus că a propus partidelor un acord de susținere pe 6 luni pentru o serie de măsuri prioritare:

"Înțeleg diferențele dintre partide și neîncrederea care există între ele și dacă ar fi existat soluții simple am fi avut demult un guvern și problemele pe care le avem acum nu le-am fi avut, dar aceste probleme există, în timp ce guvernul cu puteri depline nu există. Am propus să ne gândim la un acord de susținere, şase luni de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper ca partidele care evident că se gândesc la interesul României să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială".

Când va fi prezentat programul de guvernare

Luca Niculescu a mai spus că intenționează ca joi să prezinte programul de guvernare și lista de miniștri. El va continua negocierile cu partidele pentru formarea unui nou guvern.

Întrebat de unde ar trebui sa se faca economii, Luca Niculescu a spus că "la reforma companiilor de stat trebuie să se facă progrese". De asemenea, acesta a mai precizat că accentul nu ar trebui să cadă pe alte tăieri, ci pe creșterea gradului de colectare și pe atragerea investitorilor, pentru că "investițiile au scăzut mult anul acesta. Investiții noi înseamnă locuri de munca pentru romani".

Premierul desemnat a mai spus că "rectificarea bugetară este urgența urgențelor, apoi adoptarea bugetului care trebuie încheiat până la sfârșitul anului și trebuie să fie credibil".

Luca Niculescu a mai spus că preferă mai degrabă un guvern politic decât unul tehnocrat.