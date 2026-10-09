Kelemen Hunor: Anticipatele înseamnă să dăm soarta țării pe mâna AUR, în care eu nu am încredere

Liderul UDMR, Kelemen Hunor. FOTO: INQUAM PHOTOS Octav Ganea

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi seara, la Antena 3 CNN, că alegerile anticipate nu ar aduce o schimbare în bine a situației actuale. „Știm că va fi același Parlament, doar că AUR va câștiga în jur de 38-40 la sută. Să nu estimăm mai mult, fiindcă astea sunt cifrele”, a mai adăugat acesta. Totodată, el susține că Președintele României ar trebui să evite, în acest moment, dizolvarea Parlamentului, deși sunt îndeplinite condițiile constituționale pentru organizarea alegerilor anticipate.

„Anticipatele nu schimbă absolut nimic în bine. Și acum, pe cifrele de azi, știm că va fi același Parlament, doar că AUR va câștiga în jur de 38-40 la sută. Să nu estimăm mai mult, fiindcă astea sunt cifrele. Nu știm. Poate că va fi un PSD mai mic, un PNL mai mic, un USR mai mic.

Noi de fiecare dată avem acest prag de 5% pe care trebuie să-l depășim. Și am reușit. Și atunci ce facem? În jurul partidului AUR se va forma un guvern. Nu știu din cine. Singuri nu reușesc. Asta înseamnă că noi astăzi dăm soarta țării în mâna partidului AUR, în care eu nu am încredere”, a declarat Kelemen Hunor, la Antena 3 CNN.

Kelemen Hunor: „Eu cred că astăzi nu trebuie să decidă să meargă spre dizolvarea Parlamentului”

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă Guvernul Niculescu nu va trece de Parlament și dacă variantele ar fi o nouă desemnare a unui premier sau alegerile anticipate, liderul UDMR a exclus, în acest moment, varianta anticipatelor.

„Anticipate nu. Președintele are constituțional această putere de a mai desemna câți premieri dorește. Din această perspectivă, Constituția României a dat putere extraordinar de mare președintelui.

Și a făcut bine. A lăsat la latitudinea președintelui să decidă dacă dizolvă Parlamentul sau nu. E prima dată când sunt condițiile îndeplinite pentru anticipate, dar președintele fiind cel mai votat om și cu cele mai multe informații, decide. Eu cred că astăzi nu trebuie să decidă să meargă spre dizolvarea Parlamentului, dar s-ar putea să ajungem și acolo fiindcă sunt îndeplinite condițiile constituționale”, a mai adăugat acesta.

Kelemen Junor: „La noi nu există o poftă foarte mare astăzi să intrăm la guvernare”

Acesta a mai precizat că prioritatea nu este ca UDMR să intre la guvernare, ci să existe un guvern cu puteri depline în România.

„La noi nu există o poftă foarte mare astăzi să intrăm la guvernare, deci nu asta este important. Din punctul meu de vedere are o relevanță mult mai mică dacă nu intrăm în Guvern sau nu. Nu asta este problema noastră. Problema noastră este să avem un guvern cu puteri depline. Eu nu cramponez să fim în Guvern. Nu cramponez să avem câteva ministere”, a mai declarat Kelemen Hunor.