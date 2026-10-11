Rareș Bogdan: 25 de liberali sunt gata să voteze Guvernul Luca Niculescu, iar numărul lor ar putea ajunge la 28

Rareș Bogdan. Sursa foto: Hepta

Aripa din PNL dispusă să voteze viitorul Guvern condus de Luca Niculescu numără deja 25 de oameni și ar putea crește în zilele următoare, a declarat, duminică seară, europarlamentarul liberal Rareș Bogdan, la Antena 3 CNN. Acesta susține că este pregătit să renunțe la mandatul din Parlamentul European pentru a intra în noul Cabinet dacă i s-ar cere acest lucru.

„Sunt unul dintre cei care aş putea să stau deoparte foarte bine, dar nu pur şi simplu refuz asta. Eu cred foarte mult în România. Sunt unul dintre cei care văd oportunităţi uriaşe pentru România şi văd blocaje la tot pasul, blocaje absurde puse de clasa politică. Eu sunt unul dintre cei care vreau să guvernăm România. Nu m-aş gândi niciodată la confortul personal, versus ce ar trebui să facem cu ţara”, a spus liberalul.

Acesta a mai spus și că numărul colegilor de partid dispuși să voteze guvernul Luca Niculescu e în creștere.

„Noi suntem astăzi, vineri ne-am văzut, suntem 25 şi mai sunt 3-4 oameni care încearcă, s-au trezit. E posibil să ajungem la 27-28”, a spus Rareș Bogdan despre liberalii care ar susține guvernul.

„Dacă PNL-ului îi pasă de România şi dacă PNL-ul înţelege momentul extrem de bun pe care îl are România din punct de vedere geostrategic, geopolitic în această parte a lumii, PNL-ul va fi parte a guvernării, într-un fel sau altul”, a declarat europarlamentarul, care a adăugat că „în momentele cruciale ale istoriei României, PNL-ul a făcut ceea ce trebuie”.

Dacă pică Guvernul, urmează anticipatele

Rareș Bogdan consideră că Luca Niculescu are șanse să obțină votul Parlamentului, dar insistă că noul Cabinet trebuie să fie unul politic. Mai mult, liberalul a avertizat că o eventuală cădere a guvernului ar deschide drumul spre alegeri anticipate, pentru că, în opinia lui, nu ar mai fi loc pentru o nouă nominalizare.

„Cred că Niculescu poate să treacă acest guvern și trebuie ajutat să treacă, dar cred că trebuie să fie un guvern politic. Eu vă spun ceva și s-ar putea să șocheze. Nu cred că se mai poate, nu mai putem avea o altă nominalizare și vă spun și de ce. În momentul în care cade guvernul, cred că președintele va fi forțat, pe de o parte, de USR, PNL, parțial UDMR și AUR, care vor forța alegerile anticipate. Se va crea o masă de presiune, aparent imposibilă, dar care va cere anticipate”, a spus el.

Europarlamentarul i-a criticat pe colegii din conducerea partidului, despre care spune că pregătesc de mai mult timp o alianță cu USR.

„Asta nu înseamnă că acele calcule pe care le fac Motreanu și ceilalți în cancelariile din Modrogan vor fi cele la care se așteaptă. Nu PNL împreună cu USR, pentru că măritișul, am înțeles că se pregătește. Noi tot spunem de un an că se pregătește acest măritiș cu progresiștii. Măritișul cu USR este deja pregătit, iar acest măritiș nu va aduce partidul acolo unde doresc, la 25-28% împreună. Cele două forțe vor avea surpriza să vadă un scor în jur de 20%, care poate fi și sub 20%”, a declarat liberalul.