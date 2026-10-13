Surse: Ce variante de guvern are Luca Niculescu. Totul depinde de decizia PSD de miercuri. „Se schimbă de la o oră la alta”

Luca Niculescu intră în ultimele zile de negocieri pentru formarea Guvernului fără ca formula finală să fie încă stabilită. Foto: Agerpres

Luca Niculescu intră în ultimele zile de negocieri pentru formarea Guvernului fără ca formula finală să fie încă stabilită. Pe masă sunt atât un cabinet format exclusiv din tehnocrați, cât și unul PSD-tehnocrați, iar varianta considerată ideală în acest moment este un acord prin care partidele să garanteze șase luni de stabilitate viitorului Executiv. Surse politice spun însă pentru Antena 3 CNN că „sunt multe variante care se schimbă de la o oră la alta”, iar decizia pe care PSD o va lua miercuri poate fi decisivă.

Premierul desemnat trebuie să depună joi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Luca Niculescu a transmis marți că „dialogul rămâne deschis” și că analizează toate formulele posibile, criteriul fiind formarea unui Guvern stabil.

Până atunci vor continua discuțiile informale, separat, cu liderii partidelor. Surse apropiate negocierilor spun că Niculescu are nevoie de flexibilitate din partea acestora pentru a putea construi o majoritate.

Ce vrea Luca Niculescu

Una dintre soluțiile discutate intens este acordarea unei „perioade de grație” de șase luni viitorului Guvern. În această variantă, partidele care votează învestirea Cabinetului Niculescu s-ar angaja să nu depună, să nu semneze și să nu voteze o moțiune de cenzură în primele șase luni. În aceeași perioadă, parlamentarii formațiunilor care susțin Guvernul nu ar urma să promoveze proiecte cu impact bugetar care să ducă la creșterea deficitului.

Acordul ar trebui să permită Guvernului să treacă de primele dosare urgente: rectificarea bugetară, bugetul pentru 2027, măsurile din energie și noua Lege a salarizării.

PNL a anunțat deja public că ia în calcul un acord bilateral cu Luca Niculescu pe șase luni, fără să intre însă la guvernare. Liberalii ar susține bugetul pentru anul viitor și nu ar iniția sau vota o moțiune de cenzură în această perioadă, atât timp cât premierul respectă înțelegerea.

După cele șase luni, formula politică a Guvernului ar putea fi renegociată.

Prima variantă: Guvern numai cu tehnocrați

Una dintre formulele aflate pe masă este un Guvern alcătuit exclusiv din miniștri tehnocrați, care să primească voturile PSD, PNL, UDMR și ale minorităților.

În schimbul susținerii, partidele ar accepta să nu răstoarne Cabinetul în primele șase luni.

Această variantă ar permite partidelor să susțină Guvernul fără să își asume direct ministere. Are însă un obstacol important: PSD a respins până acum ideea unui Executiv exclusiv tehnocrat, la fel cum a exclus si varianta să intre singur la guvernare.

A doua variantă: PSD intră în Guvern alături de tehnocrați

A doua formulă luată în calcul este un Guvern PSD-tehnocrat, condus de Luca Niculescu.

Și aici există două scenarii pentru strângerea voturilor. Primul presupune susținerea PSD, PNL, UDMR și a minorităților.

Dacă PNL nu ar vota în bloc, există și calcule pentru construirea majorității cu PSD, UDMR, minoritățile, PACE, UPR, parlamentari neafiliați și între 15 și 25 de liberali care ar vota Guvernul în ciuda poziției partidului. Potrivit calculelor făcute în negocieri, o asemenea formulă ar putea ajunge la aproximativ 234-244 de voturi, peste cele 233 necesare pentru învestire.

UDMR pare să fie cel mai flexibil dintre partidele implicate. Potrivit surselor PSD, Kelemen Hunor i-a transmis lui Sorin Grindeanu că formațiunea este dispusă să voteze aproape orice formulă propusă de Luca Niculescu.

Liderul UDMR a declarat și public că partidul va vota Guvernul indiferent dacă va fi unul tehnocrat sau construit în jurul PSD și s-a arătat dispus să încheie un acord de susținere pentru proiecte precum rectificarea bugetară, Legea salarizării și bugetul pentru 2027.

Decizia PSD de miercuri poate schimba tot calculul

Marea necunoscută rămâne însă PSD. Miercuri, în CPN, Grindeanu va pune pe masă variantele de guvernare discutate până acum. Potrivit surselor social-democrate, el nu va susține intrarea PSD singur în Executivul Niculescu.

Poziția sa este că PSD ar putea guverna singur numai dacă ar avea și funcția de premier. Doar într-un asemenea scenariu partidul ar accepta ca PNL să rămână în afara Guvernului și să ofere doar voturile necesare pentru învestire.

Grindeanu nu susține nici varianta unui Guvern hibrid în care PSD să guverneze împreună cu o parte a PNL, fără o asumare oficială a liberalilor.

Liderul social-democraților a spus marți seara că sunt trei scenarii mari: PSD să nu intre la guvernare și să nu voteze Executivul, un Guvern tehnocrat sau un Guvern politic.

„Avem varianta în care nu votăm și nu intrăm în Guvern. Varianta unui Guvern tehnocrat, care, la prima vedere, nu e o variantă solidă. Înclinăm spre «nu», pentru că e un guvern slab. A treia variantă este să avem un guvern politic și aici se deschid alte variante: guvern PSD, guvern PSD plus mai multe formațiuni, ceea ce îmi doresc”, a spus Grindeanu.

El a exclus însă din calculele sale o formulă cu USR și a spus că PSD ar putea vota inclusiv un Guvern format din PNL și UDMR.

„USR nu-mi doresc. PSD ar vota și un Guvern PNL-UDMR, dar fără USR. Dacă ne hotărâm să intrăm la guvernare, contează și programul de guvernare”, a declarat liderul PSD.

Pentru PSD, nici alegerile anticipate nu mai sunt excluse. Potrivit surselor partidului, un scrutin anticipat, posibil în februarie, este privit drept una dintre variante, chiar dacă ar veni cu riscuri economice.

„Nu e un scenariu de dorit, dar PSD o să fie pregătit și în niciun caz nu vom lua mai puțin decât în 2024, când am câștigat alegerile. Câștigătorii unor alegeri anticipate, pe tabloul pe care îl avem acum, ar putea fi alții, nici PSD, nici PNL, nici USR, dar PSD-ul nu va avea în niciun caz un rezultat așa cum speră unii”, a declarat Grindeanu, marți seara.

Și Nicușor Dan ia în calcul alegerile anticipate

Varianta alegerilor anticipate este luată în calcul și de Nicușor Dan, potrivit surselor oficiale Antena 3 CNN. Președintele ar putea merge spre dizolvarea Parlamentului dacă Luca Niculescu nu reușește să strângă o majoritate pentru învestirea Guvernului.

La Cotroceni se așteaptă ca până joi să existe o înțelegere clară între partidele care vor susține noul Executiv. Dacă negocierile eșuează, iar Niculescu nu poate demonstra că are voturile necesare, scenariul anticipatelor ar putea deveni următorul pas.

Asta înseamnă că decizia PSD de miercuri cântărește foarte mult: în funcție de poziția social-democraților, Luca Niculescu poate avea sau nu baza unei majorități înainte de termenul de joi. De asemenea, dtot de decizia PSD depinde și dizolvarea Parlamentului.