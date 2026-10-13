Sorin Grindeanu spune că scenariul anticipatelor „nu e de dorit”, dar „PSD o să fie pregătit”: „Nu vom lua mai puțin decât în 2024”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, marți seară, că scenariul alegerilor anticipate „nu este de dorit”, dar „PSD o să fie pregătit și în niciun caz nu vom lua mai puțin decât în 2024”. Totuși, el a subliniat că „e mai puțin important ce își dorește PSD, PNL, USR sau UDMR sau AUR față de ceea ce ar trebui făcut pentru România”.

„Nu e un scenariu de dorit, dar PSD o să fie pregătit și în niciun caz nu vom lua mai puțin decât în 2024, când am câștigat alegerile. Câștigătorii unor alegeri anticipate, pe tabloul pe care îl avem acum, ar putea fi alții, nici PSD, nici PNL, nici USR, dar PSD-ul nu va avea în niciun caz un rezultat așa cum speră unii.

Revenim la problema de fond, că anunțurile pe surse, că se sperie, că nu se sperie. Pe mine mă interesează ce își dorește PSD și e treaba mea să încerc să ghidez lucrurile în așa fel încât PSD să reușească să își pună în aplicare politicile publice. E mai puțin important ce își dorește PSD, PNL, USR sau UDMR sau AUR față de ceea ce ar trebui făcut pentru România”, a spus Grindeanu, la România TV.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, marți, că partidul său va vota atât Guvernul Niculescu, „indiferent dacă acel Guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”, dar și că va semna un acord de susținere.

„Vom vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni în fața Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. În același timp, suntem pregătiți să semnăm și un acord de susținere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale începând cu rectificarea bugetară, cu legea salarizării, legea bugetului pentru anul viitor și alte proiecte necesare relansării economice, stabilității fiscale și acordarea ajutorului celor nevoiași, dacă premierul va cere sprijinul nostru și va dialoga cu noi pe temele respective”, a spus Kelemen Hunor.

Anunțul lui Kelemen vine în aceeași zi în care președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a transmis că partidul său „ia în calcul” un acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Un astfel de angajament ar presupune ca PNL să susțină și să voteze legea bugetului pentru 2027 și să nu depună în primele șase luni o moțiune de cenzură. Bolojan spune că PNL „nu cere și nu negociază ministere” și partidul „va rămâne în opoziție”.

O decizie cu privire la condițiile în care PSD ar intra la guvernare va fi luată miercuri în ședința Consiliului Politic Național. Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN că Sorin Grindeanu nu e de acord ca PSD să intre singur în guvernul Luca Niculescu.

Miercuri, în ședința CPN, discuția se va axa pe condițiile în care ar putea intra PSD în guvernul Luca Niculescu. Totodată, se vor discuta toate variantele de guvernare, chiar și ca social-democrații să intre singuri la guvernare, variantă cu care Grindeanu nu e de acord.

Însă, dacă CPN va da un vot în acest sens, Grindeanu va accepta decizia. Grindeanu consideră că PSD poate intra sigur doar dacă are tot, inclusiv funcția de premier, conform surselor citate.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, le-a mulțumit, marți, partidelor pentru „deschidere și propunerile pe care le-au trimis”. El a anunțat că urmează să depună, joi, programul de guvernare și lista miniștrilor, subliniind că „dialogul rămâne deschis, cântărim cu atenție toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români”.