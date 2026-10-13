După Ilie Bolojan, și Kelemen Hunor anunță că votează Guvernul Niculescu: „Votăm indiferent dacă este unul tehnocrat sau în jurul PSD”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, marți, că partidul său va vota atât Guvernul Niculescu, „indiferent dacă acel Guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”, dar și că va semna un acord de susținere, potrivit unui mesaj postat pe Facebook.

„Citesc în fiecare zi câte o apreciere de la diverși analiști politici care spun ca rezolvarea blocajului politic depinde de UDMR! Că la noi ar fi cheia. Nimic mai neadevărat.

De 36 de ani, Uniunea Democrată Maghiară din România de fiecare dată a fost parte a soluției și nu a problemei, dar niciodată nu a fost singura formațiune care avea cheia deblocării unor crize politice și nu dădea majorități.

Azi, după mai bine de cinci luni de când am discutat săptămânal cu toate părțile, am negociat mai multe soluții posibile și am căutat compromisul cel mai bun pentru țara noastră, oferim soluția”, a scris Kelemen Hunor.

Astfel, el a anunțat că partidul său va vota atât Guvernul Niculescu, cât și un acord de susținere.

„Vom vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni în fața Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD.

În același timp, suntem pregătiți să semnăm și un acord de susținere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale începând cu rectificarea bugetară, cu legea salarizării, legea bugetului pentru anul viitor și alte proiecte necesare relansării economice, stabilității fiscale și acordarea ajutorului celor nevoiași, dacă premierul va cere sprijinul nostru și va dialoga cu noi pe temele respective.

Important pentru noi este să punem capăt acestui blocaj politic distructiv și țara noastră să aibă un guvern cu puteri depline chiar vineri sau cel târziu luni”, a mai scris liderul UDRM.

Anunțul lui Kelemen vine în aceeași zi în care președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a transmis că partidul său „ia în calcul” un acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Un astfel de angajament ar presupune ca PNL să susțină și să voteze legea bugetului pentru 2027 și să nu depună în primele șase luni o moțiune de cenzură. Bolojan spune că PNL „nu cere și nu negociază ministere” și partidul „va rămâne în opoziție”.