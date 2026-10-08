Ilie Bolojan anunță condițiile PNL pentru Luca Niculescu înaintea întâlnirii cu el. Și atacă PSD: „Iresponsabili”

Ilie Bolojan, premierul interimar al României. Foto: Hepta

Cu doar câteva ore înainte de discuția cu premierul desemnat Luca Niculescu, Ilie Bolojan a anunțat condițiile PNL pentru a-l susține la votul de învestitură. Președintele liberalilor a spus că noul program de guvernare trebuie să includă măsurile necesare pentru „limitarea cheltuielilor și încadrarea în țintele stabilite pentru acest an”. Ilie Bolojan i-a atacat și pe social-democrați, pe care i-a acuzat că sunt „iresponsabili” și își „bat joc de oameni” atunci când fac promisiuni pe care nu le pot onora.

Ilie Bolojan a scris, într-o postare pe Facebook, că va discuta, la sediul PNL, cu premierul desemnat Luca Niculescu despre „cum putem pune capăt crizei politice declanșate de PSD și AUR”.

Președintele PNL și premierul interimar a declarat că susținerea liberalilor e condiționată de continuarea măsurilor economice începute de Guvernul Bolojan.

„Avem nevoie, cât mai repede, de un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona urgențele pentru care actualul executiv nu are instrumentele legale necesare: să asigure funcționarea serviciilor publice în ultimele luni ale anului, inclusiv prin rectificarea bugetară; să ia măsurile necesare pentru limitarea cheltuielilor și pentru încadrarea în țintele stabilite pentru acest an; să pregătească bugetul pentru anul viitor”, a scris Bolojan pe Facebook.

Liderul liberalilor a spus că „indiferent de formula de guvernare din perioada următoare, menținerea cumpătării în cheltuieli și a echilibrului bugetar va rămâne principala provocare”.

„Disciplina bugetară este o condiție de bază pentru controlul cheltuielilor. Nu este un scop în sine, ci singurul mod prin care putem evita să irosim ceea ce am obținut cu greu în ultimele luni și putem crea condițiile pentru o relansare economică și o prosperitate sustenabilă.

Care sunt riscurile? Împrumuturile din perioadele trecute și dobânzile mari pe care acestea le implică au majorat rapid datoria publică, crescând riscul pierderii controlului asupra bugetului.

Situația este complicată de creșterea ratei dobânzii la care se împrumută România, pe fondul unui fenomen mondial determinat, între altele, de războiul din Orientul Mijlociu, dar și de efectele căderii guvernului, ale declarațiilor populiste ale PSD și ale prelungirii instabilității politice.

Creșterea primei de risc pentru țara noastră reflectă preocuparea creditorilor față de lipsa de stabilitate și responsabilitate fiscală într-un context politic incert”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat că prin măsurile adoptate anul trecut România a recâștigat încredeea piețelor și astfel dobânzile au fost reduse.

„Riscăm să pierdem însă acest câștig dacă nu păstrăm linia responsabilității.

Fiecare punct procentual plătit în plus la dobânzi înseamnă miliarde de lei anual, bani pe care nu îi mai putem folosi pentru investiții, sănătate sau educație.

Care este calea? Țintele de deficit stabilite pentru anul viitor și pentru 2028 nu sunt negociabile. Discuția poate să fie doar despre modul în care le atingem.

Gestionarea corectă a unui buget nu înseamnă să ignorăm privilegiile, ci să le contestăm.

Cheltuielile statului nu trebuie să crească”, a spus premierul interimar.

Președintele PNL i-a atacat pe social-democrați, care se opun continuării măsurilor de austeritate.

„Cei care, referindu-se la ceea ce s-a întâmplat până acum, vorbesc despre „austeritate sălbatică” sunt iresponsabili. Am început să adaptăm cheltuielile la venituri, să apropiem consumul de ceea ce producem, de ceea ce ne permitem cu adevărat.

Cei care fac promisiuni fără acoperire își bat joc de oameni, generând frustrări care amplifică nemulțumirea. Este un mod de a guverna pe care l-am refuzat de la început și pe care nu îl vom accepta nici în continuare”, a avertizat Ilie Bolojan.

Luni, la finalul consultărilor avute cu reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat desemnarea lui Luca Niculescu în calitatea de candidat la funcţia de premier.

Ulterior, fostul ambasador a anunțat că va începe negocierile cu partidele pentru a strânge majoritatea de 233 de voturi de care are nevoie pentru a fi învestit în funcție. Discuțiile au început joi. Luca Niculescu s-a întâlnit prima dată cu liderii PSD, urmând să discute tot joi cu liderii PNL și UDMR.