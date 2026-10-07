Bruxelles-ul ia în calcul limitarea importurilor de mașini hibride din China. Cota mărcilor chinezești a ajuns la un nivel record

2 minute de citit Publicat la 17:23 07 Oct 2026 Modificat la 17:23 07 Oct 2026

O variantă ar fi contingentele tarifare, în baza cărora importurile care depășesc un anumit volum ar fi supuse unor taxe vamale. Sursa foto: Getty

Uniunea Europeană pregătește restricții temporare pentru importurile de mașini hibride produse de companii chinezești, în contextul creșterii rapide a cotei acestora pe piața europeană și al eforturilor autorităților de la Bruxellesu de a reduce deficitul comercial cu Beijingul. Măsurile ar putea lua forma unor contingente tarifare, iar discuțiile pe care comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, le va purta în această săptămână la Beijing ar putea influența planurile, scrie Clash Report.

Planurile rămân supuse modificărilor, inclusiv în urma discuțiilor comerciale care vor avea loc în China la sfârșitul acestei săptămâni.

Mărcile chinezești au reprezentat un sfert din vânzările de mașini hibride din Europa în august și o treime din piața hibridelor plug-in.

Cota acestora din totalul vânzărilor de mașini noi a atins un nivel record, de aproape 12%.

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a cerut Uniunii Europene (UE) să adopte măsuri mai stricte împotriva producătorilor auto chinezi, inclusiv tarife pentru automobilele hibride produse în China.

Cote de import luate în considerare

O variantă ar fi contingentele tarifare, în baza cărora importurile care depășesc un anumit volum ar fi supuse unor taxe vamale suplimentare.

Orice plafon propus ar urma să se aplice pentru o perioadă limitată, au declarat sursele.

În prezent, mașinile hibride nu sunt vizate de taxele vamale majorate aplicate de UE vehiculelor electrice chinezești.

Creșterea importurilor de vehicule electrice a încetinit, în timp ce mașinile hibride și-au extins poziția pe piață.

Bruxelles-ul intenționează să folosească sectorul hibridelor pentru a testa o abordare care ar putea fi extinsă ulterior și la alte industrii care înregistrează dezechilibre comerciale.

Oficialii vor, de asemenea, să ajusteze restricțiile astfel încât să reducă riscul unor represalii din partea Beijingului.

Acțiunile producătorilor auto europeni au crescut în urma informațiilor. Renault a câștigat până la 6,1%, Volkswagen 4,6%, iar Mercedes-Benz 2%.

Discuțiile de la Beijing ar putea modifica planurile

Șeful comerțului din UE, Maros Sefcovic, urmează să ajungă la Beijing la sfârșitul acestei săptămâni, pentru a se întâlni cu ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao.

Rezultatul discuțiilor ar putea influența dacă și în ce fel va continua Bruxellesul cu restricțiile pentru mașinile hibride.

China și-a semnalat disponibilitatea de a discuta despre investiții mai mari și despre creșterea achizițiilor din Europa.

Potrivit surselor, China s-a arătat mai puțin interesată de măsuri care să limiteze exporturile sale.

Beijingul a respins anterior discuțiile privind limitarea voluntară a exporturilor de mașini hibride.

„Așa-numitele restricții voluntare la export încalcă grav regulile OMC și contravin legilor economiei de piață și principiului concurenței loiale. China se opune ferm acestora”, a declarat luna trecută un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului.

Ambasadorii UE urmează să primească duminică o informare cu privire la discuții.

Deficitul comercial al UE cu China se ridică la peste 1 miliard de euro pe zi. Liderii vor discuta despre posibile instrumente comerciale suplimentare la un summit de la jumătatea lunii octombrie, în timp ce Comisia este așteptată să prezinte, până la sfârșitul anului, măsuri pentru reducerea acestui dezechilibru și diversificarea lanțurilor de aprovizionare.