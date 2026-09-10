Nepalul are nevoie de aproape 5 miliarde de dolari pentru reconstrucţie, după inundaţiile devastatoare care au lovit țara

Calamităţile din 26 august s-au soldat cu peste 1.300 de morţi. Foto: Getty Images

Principalul responsabil din Nepal pentru gestionarea dezastrelor a afirmat, joi, că ţara sa are nevoie de 4,77 miliarde de dolari pentru operaţiunile iniţiale de reconstrucţie în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren devastatoare de luna trecută, informează agenţia de presă niponă Kyodo, potrivit Agerpres.

„Aceasta este suma necesară pentru refacerea iniţială a infrastructurii avariate şi pentru asigurarea serviciilor de bază, precum locuinţe temporare, hrană, asistenţă medicală şi educaţie”, a declarat pentru Kyodo News Dharma Raj Uprety, şeful Autorităţii naţionale pentru reducerea riscurilor şi gestionarea dezastrelor.

Responsabilul nepalez a adăugat că valoarea totală a pagubelor provocate de inundaţii este „încă în curs de evaluare”.

Uprety a precizat că Nepalul îi va informa în acest sens pe partenerii săi de dezvoltare, inclusiv Japonia, China, India, Qatar şi Marea Britanie, precum şi organizaţiile internaţionale cum sunt Banca Mondială şi Banca Asiatică de Dezvoltare.

Calamităţile din 26 august s-au soldat cu peste 1.300 de morţi, în timp ce peste 5.100 de persoane, inclusiv cetăţeni străini, sunt în continuare date dispărute.

Două persoane au fost scoase în viață, vineri, dintr-un tunel legat de o centrală hidroelectrică de pe râul Trishuli, la nouă zile după ce o avalanșă de gheață, roci și noroi a traversat o vale din Nepal, provocând moartea a peste 1.200 de persoane și strămutarea a zeci de mii de oameni