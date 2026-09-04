Salvare miraculoasă în Nepal: Doi muncitori au fost scoși în viață dintr-un tunel al unei hidrocentrale, la 9 zile după dezastru

1 minut de citit Publicat la 09:18 04 Sep 2026 Modificat la 09:21 04 Sep 2026

Cei doi supraviețuitori au fost transportați la un spital din Kathmandu. FOTO: Profimedia Images

Două persoane au fost scoase în viață, vineri, dintr-un tunel legat de o centrală hidroelectrică de pe râul Trishuli, la nouă zile după ce o avalanșă de gheață, roci și noroi a traversat o vale din Nepal, provocând moartea a peste 1.200 de persoane și strămutarea a zeci de mii de oameni, potrivit Reuters.

Cei doi muncitori scoși din tunelul centralei hidroelectrice Upper Trishuli 3A sunt Sanjay Sah, maistru mecanic, și Kabir Maharjan, supervizor mecanic, a anunțat biroul ministrului Energiei, Biraj Bhakta Shrestha, într-un comunicat.

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Oficialii și echipele de salvare consideră că prăbușirea unui ghețar, produsă pe 26 august în zona superioară a râului Trishuli, a prins în capcană cel puțin 900 de persoane în tunelurile asociate celor șase proiecte hidroelectrice de-a lungul râului.

Maharjan nu își poate mișca mâinile și picioarele, însă rănile lui Sah nu sunt grave, a declarat pentru Reuters un consilier al ministrului Energiei.

Cei doi au fost transportați la un spital din Kathmandu, a spus acesta.

Amir Maharjan, fratele lui Kabir, a declarat că nu a primit nicio informație oficială, însă i s-a spus să meargă la spital.

„Am auzit de la știri că fratele meu a fost găsit. Întreaga familie este foarte fericită”, a declarat Amir.

Până marți, bilanțul victimelor depășise 1.000 de morți, în timp ce echipele de salvare foloseau utilaje grele, elicoptere și excavatoare pentru a ajunge la miile de persoane care erau încă date dispărute de aproape o săptămână.

Sute de oameni rămân blocați în centrale hidroelectrice devastate, iar salvarea lor reprezintă principala prioritate a operațiunilor.