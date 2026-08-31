Cursă contra cronometru în Nepal: 933 de oameni sunt blocați în tuneluri. Salvatorii aruncă în aer muntele pentru a ajunge la ei

Autoritățile nepaleze efectuează explozii controlate în versanți pentru a încerca să ajungă la cei blocați. Foto: Getty Images

Numărul persoanelor dispărute în Nepal a crescut brusc astăzi, în cea de-a șasea zi a operațiunilor de salvare, ajungând la 4.247, potrivit agenției naționale pentru situații de urgență. Cel puțin 903 persoane și-au pierdut viața după inundațiile devastatoare care au măturat sate întregi. Autoritățile nepaleze încearcă acum să dinamiteze versanții, pe măsură ce se intensifică eforturile de a-i găsi pe cei 933 de muncitori de la centralele hidroelectrice despre care se crede că sunt blocați în mai multe tuneluri, care leagă 13 centrale din întreaga țară, scrie BBC News.

Jurnaliștii BBC au stat de vorbă cu Priya Kharel, care se străduiește să afle orice informație despre locul în care se află fratele ei, sperând că este blocat într-unul dintre tuneluri. În paralel sunt așteptate noi precipitații, fiind emise avertismente de cod galben pentru următoarele câteva zile în nordul țării. Ploile torențiale au îngreunat operațiunile de salvare.

Pe partea tibetană a frontierei, echipele de urgență continuă să caute persoane, în timp ce 10 persoane au fost sancționate de autoritățile chineze, fiind acuzate că au răspândit informații eronate online despre inundații.

China a respins acuzațiile conform cărora ar cenzura imaginile cu impactul alunecării de teren din Tibet, afirmând că difuzează informații „în mod deschis, transparent și în timp util”.

Nepalul a ordonat, de asemenea, eliminarea conținutului online legat de inundații. Bazele militare au fost transformate în zone de căutare, salvare și ajutor, personalul militar oferind sprijin.

O femeie din Țara Galilor așteaptă vești despre un bărbat dispărut pe care îl consideră parte din familie, care lucra la o centrală hidroelectrică din Nepal în momentul în care au avut loc inundațiile. Jyoti Upadhyay, originară din Nepal, dar care locuiește de cinci ani în Tal-y-bont, în Ceredigion, spune că ea și soțul ei nu au reușit să afle nimic despre locul în care se află muncitorul Jit Bahadur Chaudhary.

Chaudhary, care nu este rudă de sânge, dar este considerat membru al familiei de către Upadhyay, deoarece locuiește cu soacra ei de 25 de ani, lucra la șantierul Trishuli-3B, unul dintre numeroasele șantiere în care sunt blocați muncitori.

Autoritățile nepaleze efectuează explozii controlate în versanți pentru a încerca să ajungă la cei blocați, o astfel de explozie fiind realizată la șantierul Trishuli în încercarea de a deschide o cale de acces în primele ore ale zilei de luni.

„Sincer să fiu, de sâmbătă ne-am pierdut speranța. A fost extrem de dificil să ajungem la șantier. Din câte înțelegem, toate clădirile sunt acoperite de metri de noroi și a fost imposibil să căutăm pe cineva acolo”, a spus Upadhyay.

Pe 26 august, o alunecare masivă de teren urmată de viituri rapide la granița dintre Nepal și regiunea autonomă Tibet a Chinei au provocat distrugeri pe scară largă și au lăsat în urmă sute de persoane decedate sau date dispărute. Serviciul de Studii Geologice al SUA (USGS) a transmis că inundația devastatoare a fost provocată de prăbușirea unui ghețar.