Bilanţul a depășit 1.000 de morţi în Nepal şi China, după viitura devastatoare din Himalaya. Peste 4.400 de persoane sunt dispărute

4 minute de citit Publicat la 10:41 01 Sep 2026 Modificat la 10:43 01 Sep 2026

Pagube majore și mii de victime în Nepal, după viitura devastatoare cauzată de ruperea unui ghețar în Himalaya. Sursa foto: Getty Images

Viitura devastatoare produsă miercuri în Himalaya s-a soldat cu 987 de morţi în Nepal, a anunţat marţi autoritatea nepaleză responsabilă cu situaţiile de urgenţă. Bilanţul provizoriu al catastrofei a crescut astfel la 1.003 de morţi, prin adăugarea celor 16 victime înregistrate în China, transmite AFP, potrivit Agerpres. Autoritățile îngroapă sute de victime neidentificate într-o groapă comună, relatează echipa CNN din Nepal.

Autorităţile din cele două ţări nu au încă veşti despre 4.462 de persoane date dispărute, dintre care 3.916 pe teritoriul Nepalului, potrivit autorităţii nepaleze, şi 546 în regiunea Tibet, conform media de stat chineze.

Pentru a ajunge în zonele îndepărtate afectate, în încercarea de a salva circa 300 de muncitori care sunt în continuare blocaţi, la aproape o săptămână după inundaţiile devastatoare, echipele de salvare nepaleze au construit poduri temporare şi au săpat printre ruinele proiectelor hidroelectrice din Himalaya, relatează Reuters.

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600 de persoane au rămas blocate în mai multe centrale hidroelectrice devastate

În total, aproximativ 600 de persoane au rămas blocate în mai multe centrale hidroelectrice devastate, care au devenit punctul central al operaţiunilor de salvare, în timp ce prim-ministrul Balendra Shah a declarat că peste 11.000 de persoane au fost salvate în întreaga regiune afectată, iar reţelele de energie electrică şi de comunicaţii au fost restabilite în unele zone.

Shah a declarat, într-un mesaj postat în cursul nopţii pe reţelele sociale, că „mii de cetăţeni şi-au pierdut casele, familiile, persoanele dragi şi bunurile”.

„Guvernul înţelege durerea imensă pe care o îndură. Calea de urmat este să îi sprijinim în această suferinţă şi să-i ajutăm să revină la o viaţă normală prin reabilitare”, a precizat premierul.

Echipele de intervenţie au reuşit să restabilească circulaţia pe reţeaua rutieră către Nuwakot, unul dintre districtele cele mai grav afectate, facilitând astfel operaţiunile de salvare şi de distribuire a ajutoarelor, a declarat Shah.

Departamentul de Turism din Nepal a publicat numele cetățenilor străini dați dispăruți

Departamentul de Turism din Nepal a publicat o listă cu numele celor 583 de cetățeni străini dați dispăruți în urma inundațiilor rapide devastatoare.

Lista evidențiază amploarea globală a tragediei. Printre persoanele dispărute se află cetățeni din 38 de țări, inclusiv din Statele Unite.

Potrivit autorităților, cel puțin 461 de cetățeni străini din 23 de țări sunt dați dispăruți pe partea chineză a frontierei.

În total, aceste cifre reprezintă peste 1.000 de cetățeni străini, ale căror familii așteaptă în continuare un răspuns și o formă de încheiere a acestei tragedii.

China anunță că va trimite experți în identificarea ADN în Nepal

China va trimite în Nepal experți în identificarea ADN, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Guo Jiakun, în cadrul briefingului de presă regulat al ministerului.

El a spus că China va trimite, de asemenea, echipamente pentru testarea ADN-ului, drone și echipamente pentru purificarea apei, precum și alte materiale necesare urgent.

Identificarea trupurilor a devenit o provocare majoră în Nepal. După ce au stat mai multe zile în râu, multe dintre trupuri se află într-o stare care face dificilă identificarea lor, a aflat CNN.

Dezastru fără precedent, după ce un ghețar s-a prăbușit

Prăbuşirea unui gheţar a declanşat o avalanşă de gheaţă, pietre şi noroi care a măturat regiunea de frontieră a acestei ţări sărace cu China. Dezastrul reprezintă o provocare uriaşă pentru guvernul nepalez, în funcţie de şase luni.

Oficialul de poliţie Bipin Regmi a declarat că o echipă de căutare a recuperat 24 de cadavre dintr-o casă din satul Betrabati, din districtul Nuwakot. „Ajungem în zone noi şi recuperăm cadavre”, a afirmat Regmi pentru Reuters.

Ajutoare în valoare de peste 42 de milioane de dolari au ajuns în ţară după dezastru, a spus Shah, iar guvernul se aşteaptă ca aceste contribuţii să crească.

Ţările vecine, India şi China, între care este situat Nepalul, au contribuit la eforturile de salvare, inclusiv prin construirea de poduri Bailey, portabile, pentru a ajunge în zonele îndepărtate afectate.

Shah a declarat că, până în prezent, 279 de muncitori au fost salvaţi din proiectele hidroenergetice, unde autorităţile estimau că aproape 1.000 de persoane erau blocate.

Imaginile distribuite de echipele de salvare arătau utilaje care săpau şi îndepărtau noroiul şi pietrele sub lumina reflectoarelor, în cursul nopţii, sub privirile muncitorilor. Soldaţii foloseau lanterne într-o groapă mare pe care o săpaseră pentru a găsi un spaţiu prin care să pătrundă într-un tunel.

Cauza tragediei: „instabilitatea gheţarilor sub efectele pe termen lung ale încălzirii globale”

Nepalul a înregistrat o explozie a proiectelor hidroenergetice încă de la începutul secolului, pe măsură ce această ţară muntoasă a căutat să profite de resursele sale de apă din Himalaya pentru a remedia penuria cronică de energie electrică la nivel naţional şi pentru a valorifica perspectivele de vânzare a energiei electrice către statul vecin India.

Proiectele hidroenergetice din munţii Nepalului necesită tuneluri pentru a transporta apa prin terenul abrupt, permiţând dezvoltatorilor să exploateze diferenţa mare de altitudine dintre râurile din Himalaya şi centralele electrice pentru a genera energie electrică.

Shah a afirmat că acest eveniment catastrofal a scos în evidenţă riscurile tot mai mari cu care se confruntă regiunea Himalaya. „Regiunea trebuie, prin urmare, să rămână vigilentă. A sosit momentul să aducem cu fermitate în atenţia comunităţii internaţionale dezastrele cu care ne confruntăm ca urmare a schimbărilor climatice”, a afirmat premierul în postarea sa.

Viitura de săptămâna trecută a fost „cauzată de instabilitatea gheţarilor sub efectele pe termen lung ale încălzirii globale”, a declarat luni postul public de televiziune din China.