"Ca un ciment lichid". Viitura din Nepal a lovit cu o forță de două ori mai mare decât apa

"Ca un ciment lichid". Viitura din Nepal a lovit cu o forță de două ori mai mare decât apa, susţine un om de ştiinţă. Sursa colaj foto: Hepta

Valul de apă, amestecată cu gheață pulverizată și roci, care a străbătut cu forță văile abrupte de munte de la granița Nepalului cu China a fost atât de distructiv din cauza a ceea ce conținea, a explicat Hatim Sharif, profesor de inginerie la Universitatea din Texas, la San Antonio, relatează CNN. Torentul era încărcat cu mâl, nisip, pietriș și bolovani, toate deplasându-se împreună, ca un singur fluid, cercetătorul l-a comparat cu "cimentul lichid". Inițial, s-a crezut că inundaţiile devastatoare au fost provocate de un cutremur.

Potrivit declaraţiilor profesorului Hatim Sharif, la aceeași viteză, "acest material lovește o clădire cu aproximativ de două ori forța apei". Ulterior, acesta a adăugat că valul de inundații a fost capabil să transporte cu el "bolovani de dimensiunea mașinilor".

În cadrul interviului, Hatim Sharif a mai subliniat că oamenii nu pot să fugă mai repede decât torentul încărcat cu mâl, nisip, bolovani şi pietriş. Singura modalitate de a scăpa este să se deplaseze în sus și să urce cel puțin șase metri, a mai spus omul de ştiinţă.

Compoziția sa face, de asemenea, eforturile de salvare mai periculoase. Resturile pot reține apa pentru o perioadă lungă de timp, ceea ce le face "înșelător de variabile", a menţionat Sharif. În timp ce o porțiune poate susține greutatea unei persoane, o alta o poate înghiți până la brâu.

Adâncimea este o altă problemă. Sedimentele rămase în urmă vor avea probabil o grosime de mulți metri în unele locuri, a adăugat el, ceea ce înseamnă că oamenii sunt căutați "prin sondare și cu mâna, iar acest lucru este foarte lent".

O mare îngrijorare este că o ploaie proaspătă ar putea pune din nou totul în mișcare.

"Comunitățile din aval trebuie să stea departe de malurile râului chiar și în zilele care par liniștite", a atenţionat Sharif.

O imagine surprinsă de o dronă arată case acoperite de mâl după viiturile rapide de la Devighat, în municipalitatea Bidur, la confluența râurilor Trishuli și Tadi, în districtul Nuwakot din Nepal, pe 27 august.

Conform celor mai noi informaţii, peste 1.300 de oameni sunt daţi dispăruţi, în urma inundaţiilor catastrofale care au lovit China și Nepal, miercuri. Printre persoanele dispărute se numără cel puțin 700 de cetățeni străini din 24 de țări, printre care Marea Britanie și SUA.

Bilanțul morților în Nepal a crescut la peste 350 de persoane, în timp ce operațiunile de căutare și salvare sunt îngreunate de lipsa conexiunii, a energiei electrice și a resurselor. Dezastrul lăsat în urmă de puternica viitură se vede din satelit.