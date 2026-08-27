Imagini dramatice din Nepal: Supraviețuitorii sunt scoși de Armată din noroiul uriaș. Dezastrul se vede din satelit

1 minut de citit Publicat la 13:41 27 Aug 2026 Modificat la 13:41 27 Aug 2026

Oamenii sunt luați în spate din noroi pentru a fi duși la adăpost. Foto: Captură video NEPAL ARMY XIA XINHUA via CNN Newsource

Operațiunile de salvare din Nepal continuă, după inundațiile care au măturat sate întregi. Armata nepaleză a fost trimisă în regiunea de graniță cu Tibetul și scoate supraviețuitorii din noroiul lăsat în urmă de ape, care le ajunge până la brâu. La o zi după dezastru au apărut și imaginile din satelit, care arată zonele lovite de viituri.

Alunecări masive de teren și viituri rapide produse la granița dintre Nepal și regiunea autonomă Tibet a Chinei au provocat distrugeri pe scară largă și au lăsat în urmă sute de persoane decedate sau date dispărute. Serviciul de Studii Geologice al SUA (USGS) a transmis că inundația devastatoare a fost provocată de „prăbușirea unui ghețar”.

Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare. Presa de stat chineză a relatat că există un număr semnificativ de victime, în timp ce oficialii nepalezi anticipează „pierderi uriașe”.

Imaginile din aer distribuite pe rețelele sociale arată ghețarul care s-a prăbușit, provocând inundațiile.

Nepal Flood Disaster 1



Aerial footage of a glacial lake outburst flood (GLOF), the kind of event that triggered the deadly flash floods on the Nepal–Tibet border on 26 August 2026.



An ice dam collapses, a glacial lake drains in minutes, and a torrent of water and ice tears… pic.twitter.com/RhTXosTUbG — World Data Analysis (@World_Data_A) August 27, 2026

Armata nepaleză continuă operațiunile de salvare. Oamenii sunt luați în spate din noroi pentru a fi duși la adăpost.

Sursa video: NEPAL ARMY XIA XINHUA via CNN Newsource

Imaginile din satelit arată zonele afectate de viituri, complet distruse.

Foto: Profimedia Images

Foto: Profimedia Images

Cel mai recent bilanț indică 270 de morți și 800 de persoane date dispărute.

În prezent, cercetătorii încearcă să reconstituie succesiunea exactă a evenimentelor. Aceștia vor analiza imaginile satelitare pentru a determina cu exactitate locul în care s-a produs alunecarea de teren, dacă anumite lacuri glaciare s-au golit brusc și unde este posibil ca râul să fi fost blocat, precum și datele privind precipitațiile recente.

O cantitate uriașă de pământ, pietre și alte materiale s-a îndreptat cu viteză către localitățile din nordul Nepalului, inclusiv spre zone populare în rândul alpiniștilor și pelerinilor. Granița se află la aproximativ 64,4 kilometri nord de capitala Nepalului, Kathmandu.