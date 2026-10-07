Transportatorii avertizează: Primul val de amenzi în sistemul TollRo ar putea declanșa proteste. Sancțiunile ajung la 2.000 de lei

Sancţiunile pot ajunge la 2.000 de lei pentru anumite situaţii. Foto: Getty Images

Primele amenzi aplicate în cadrul sistemului TollRo ar putea declanşa proteste ale transportatorilor rutieri, în condiţiile în care sistemul nu este încă funcţional în totalitate, iar sancţiunile pot ajunge la 2.000 de lei pentru anumite situaţii, a declarat miercuri secretarul general al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), Radu Dinescu, potrivit Agerpres.

"Lumea este disperată, pot să vă zic. Au fost şi protestele astea spontane. Nu vreau să zic că o să iasă lumea, dar în final, când va veni primul val de amenzi, putem să ne aşteptăm la o reacţie din partea industriei, pentru că sunt companii care nu câştigă cât înseamnă două amenzi de astea pe camion într-o lună de zile. Să iei 2.000 de lei la 12 ore şi să ai o flotă de câteva camioane, 80% operează până la 5 camioane, înseamnă, în două luni de zile până la sfârşitul anului, insolvenţă. Între a muri şi a încerca să îţi obţii drepturile, să protestezi e o abordare foarte reală. N-am vrut să o folosim, că nu e o ameninţare. Dar e o realitate. Adică dacă simţi că eşti sugrumat şi pe nedrept, atunci încerci să te manifeşti", a susţinut, Radu Dinescu, în cadrul unei conferinţe de presă.

La rândul său, Daniel Niculescu, preşedinte al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), a afirmat că protestul ar putea fi similar cu cel de la RCA, când transportatorii au ieşit cu camioanele în stradă.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat, marţi seara, că incidentele tehnice ale platformei TollRo, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcţionează în parametrii normali. Compania de drumuri a atenţionat, însă, că mai pot exista incidente tehnice sporadice caz în care şoferii nu vor fi amendaţi dacă se dovedeşte că au încercat să plătească dar nu au reuşit.