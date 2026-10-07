Circ în Parlament. USR a venit cu avioane de jucărie și pancarte. Manole s-a certat cu Drulă: "Aveți o mare problemă de înțelegere"

Circ in Parlament la sedinta plenului. Alesii USR au venit cu avioane de jucărie si pancarte. FOTO colaj Antena 3 CNN

Ședința de plen a Parlamentului a început miercuri cu un protest zgomotos al parlamentarilor USR. Aceștia au venit în sală cu avioane de jucărie și pancarte, nemulțumiți de cazurile în care mai mulți parlamentari au călătorit cu avioane private.

Avioanele, din cauciuc, de tipul celor antistres, poartă inscripția "Jet PSD".

Pe pancarte, aleșii USR au desenat inclusiv avioane și au scris mesaje precum "Românii au dreptul să știe!", "Cine a plătit zborurile?", "Cine a plătit? Vrem răspunsuri", "Nu blocați comisia de anchetă Mykonos–Nordis!" și "Zboruri private. Întrebări publice."

Printre parlamentarii USR prezenți în sală s-au numărat Cătălin Drula, Cezar Drăgoescu, Diana Stoica.

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Ei cer supunerea la vot a înființării comisiei de anchetă "Mykonos-Nordis". Reprezentanții USR îi acuză pe colegii de la PSD că încearcă să ascundă adevărul și susțin că românii trebuie să afle de ce aleși ai PSD "se plimbă cu avioane private pe banii păgubiților".

În Parlament funcționează deja o comisie de anchetă privind întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Totodată, s-a cerut extinderea anchetei asupra zborului spre Mykonos, la care au participat politicieni și judecători ai CCR.

Protestul a provocat un schimb dur de replici la microfon între Cătălin Drula și deputatul PSD Florin Manole.

"Banii pe care Clotilde i-a furat din primărie au fost tot bani publici. Aveți o mare problemă de înțelegere a distincției dintre privat și public. Dacă mai aveți și alte întrebări, vă răspund", i-a replicat Manole liderului USR, făcând referire la fostul primar USR al Sectorului 1, Clotilde Armand.

Ovidiu Popa, liderul de grup PSD, a reacționat și el: "Scandalul vă definește și vi se potrivește. De ce vreți comisie de anchetă, când ați chiulit deja la vot? Săriți să faceți circ, ceea ce vă caracterizează. Vă dăm noi răspunsuri despre cum s-au cheltuit banii publici: Clotilde Armand și Dragoș Pîslaru. Să anchetăm tot. Să extindem ancheta și asupra plimbărilor pe Sena. Să înființăm comisia Mykonos–Sena".

Parlamentul se reunește de două ori pe săptămână în ședință de plen, de regulă lunea și miercurea.

În 16 septembrie, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins solicitarea PNL şi USR privind înfiinţarea unei comisii de anchetă privind zborurile către Mykonos şi Nisa. Cele două grupuri parlamentare au solicitat înființarea comisiei pentru a investiga zborurile din care au făcut parte parlamentari, demnitari, dar și un judecător al Curții Constituționale a României (CCR).

Florin Manole, fostul ministru al Muncii, ar apărea pe lista pasagerilor unui avion privat care a plecat pe 8 iulie 2026 de pe Aeroportul Băneasa către Mykonos, potrivit unor date de zbor. Alături de demnitarul PSD s-ar fi aflat judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, senatorul UDMR István-Loránt Antal, foștii miniștri Nicolae Bănicioiu și Ovidiu Silaghi, directorul Aeroporturilor București, Bogdan Mîndrescu, și omul de afaceri Gruia Stoica.

Gruia Stoica a explicat că zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), cea care a ales invitații în aeronavă.

Inspecția judiciară a anunţat ulterior că a început din oficiu verificări cu privire la prezenţa judecătorului Marius Cătălin Croitoru, preşedinte al Tribunalului Constanţa, în avionul privat către Mykonos alături de politicieni şi oameni de afaceri.