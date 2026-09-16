Biroul Permanent al Camerei Deputaților a respins cererea PNL-USR pentru înființarea Comisiei de anchetă „Mykonos-Nordis”

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, solicitarea PNL şi USR privind înfiinţarea unei comisii de anchetă privind zborurile către Mykonos şi Nisa. Cele două grupuri parlamentare au solicitat înființarea comisiei pentru a investiga zborurile din care au făcut parte parlamentari, demnitari, dar și un judecător al Curții Constituționale a României (CCR).

Grupurile parlamentare ale PNL şi USR au solicitat, în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă „Mykonos-Nordis”, după ce s-a aflat de un zbor din care ar fi făcut parte mai mulți parlamentari, Victor Ponta și chiar și un judecător CCR.

„Având în vedere informaţiile extraordinar de îngrijorătoare apărute în spaţiul public despre recentele zboruri private către Mykonos şi Nisa, la bordul cărora s-au aflat parlamentari sau foşti parlamentari, un judecător al Curţii Constituţionale şi anumiţi oameni de afaceri, considerăm necesară clarificarea, în mod transparent şi documentat, a adevărului cu privire la persoanele sau entităţile care au suportat cheltuielile aferente acestor deplasări, precum şi a intereselor şi motivaţiei care au stat la baza acoperirii acestor cheltuieli”, se preciza în solicitarea PNL şi USR.

„De asemenea, considerăm necesară identificarea eventualelor vulnerabilităţi privind integritatea şi existenţa unor posibile conflicte de interese în cazul persoanelor aflate la bordul acestor zboruri private”, mai transmiteau cele două partide.

Biroul Permanent a respins solicitarea.

Florin Manole, fostul ministru al Muncii, ar apărea pe lista pasagerilor unui avion privat care a plecat pe 8 iulie 2026 de pe Aeroportul Băneasa către Mykonos, potrivit unor date de zbor. Alături de demnitarul PSD s-ar fi aflat judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, senatorul UDMR István-Loránt Antal, foștii miniștri Nicolae Bănicioiu și Ovidiu Silaghi, directorul Aeroporturilor București, Bogdan Mîndrescu, și omul de afaceri Gruia Stoica.

Gruia Stoica a explicat că zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), cea care a ales invitații în aeronavă.

nspecția judiciară a anunţat ulterior că a început din oficiu verificări cu privire la prezenţa judecătorului Marius Cătălin Croitoru, preşedinte al Tribunalului Constanţa, în avionul privat către Mykonos alături de politicieni şi oameni de afaceri.

„E grav”, a spus, la Antena 3 CNN, avocatul Toni Neacșu. Deoarece în avion se afla și un judecător CCR, fostul ministru al Justiției Tudorel Toafer a afirmat că situația probabil se va discuta în plenul CCR.

„Plenul CCR poate face multe lucruri, dar să nu ne așteptăm la prea multe în acest caz. Probabil va avea loc o discuție și se va concluziona că nu este în regulă, și cam atât”, a spus Tudorel Toader.