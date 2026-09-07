PNL cere PSD să explice deplasarea în Mykonos a fostului ministru Florin Manole, într-un zbor privat plătit de CCIR

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole. Foto: Agerpres

PNL a cerut, luni, ca PSD să explice public deplasarea în Mykonos a fostului ministru al Muncii Petre-Florin Manole, alături de judecătorul Curții Constituționale a României, Cristian Deliorga, Victor Ponta, alți foști miniștri și oameni de afaceri, se arată într-un comunicat al partidului.

”PSD și participanții trebuie să explice scopul real al călătoriei, de ce au fost suportate aceste cheltuieli și în baza căror criterii au fost selectați pasagerii. Fostul ministru PSD, Petre-Florin Manole, care deplânge public situația profesorilor, medicilor, pensionarilor și a tinerilor fără locuri de muncă, trebuie să explice cum se împacă acest discurs cu deplasările într-un avion privat către Mykonos, supranumită „insula bogaților”. Toți participanții, inclusiv Victor Ponta, prietenul PSD din Parlament, trebuie să ofere explicații clare. Presa estimează că zborul cu avionul privat putea costa aproximativ 50.000 de euro. Informațiile apărute ulterior arată că una din deplasări ar fi fost plătită de Camera de Comerț și Industrie a României”, se arată în comunicatul PNL.

Liberalii consideră că și magistratul Cristian Deliorga trebuie să precizeze de ce un judecător constituțional ”a acceptat o asemenea deplasare, alături de politicieni și oameni de afaceri, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva în schimbul acestor beneficii”. PNL cere ca ”organele competente să se autosesizeze”, iar CCR ”să verifice dacă asemenea relații au afectat sau puteau afecta independența judecătorului”.

Florin Manole, fostul ministru al Muncii, ar apărea pe lista pasagerilor unui avion privat care a plecat pe 8 iulie 2026 de pe Aeroportul Băneasa către Mykonos, potrivit unor date de zbor obținute de NewsCenter.ro. Alături de demnitarul PSD s-ar fi aflat judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, senatorul UDMR István-Loránt Antal, foștii miniștri Nicolae Bănicioiu și Ovidiu Silaghi, directorul Aeroporturilor București, Bogdan Mîndrescu, și omul de afaceri Gruia Stoica. Gruia Stoica a explicat pentru publicația respectivă că zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), cea care a ales invitații în aeronavă.