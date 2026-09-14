Ce se ascunde în spatele unei poveşti virale despre renii din Norvegia și turbinele eoliene

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O afirmaţie răspândită pe reţelele sociale susţine că turbinele eoliene ar duce la naşterea unor reni deformaţi şi că o instanţă din Norvegia ar fi cerut, din acest motiv, demontarea lor. În spatele poveştii se află un sâmbure de adevăr, răstălmăcit complet, scrie Euronews.

Norvegia a scris istorie pe 6 martie 2024, când a ajuns la un nou acord privind convieţuirea paşnică dintre comunitatea Sami şi unul dintre cele mai mari parcuri eoliene terestre din Europa.

Înţelegerea le-a oferit crescătorilor de reni Sami mai mult teren de păşunat pe timp de iarnă, electricitate parţial gratuită şi dreptul de a se opune unor eventuale concesiuni viitoare pentru parcuri eoliene, în schimbul acceptării celor 151 de turbine operate de Roan Vind, care rămân astfel în districtul de coastă Fosen.

Cu toate acestea, doi ani mai târziu, povestea a fost întoarsă pe dos de o naraţiune falsă din social media, cu sute de mii de vizualizări, care susţinea că Înalta Curte a Norvegiei ar fi dispus demontarea turbinelor.

Postările pretindeau că instanţa ar fi luat această decizie pentru că turbinele eoliene ar provoca naşterea unor reni cu malformaţii.

Ca de multe ori în cazul poveştilor false, exista şi un sâmbure de adevăr: în 2021, instanţa chiar a decis că licenţele de funcţionare ale parcului eolian erau nevalide – însă doar pentru că proiectul încălca drepturile culturale ale poporului Sámi, nu din cauza vreunei probleme de sănătate la animale.

De unde a pornit teoria conspiraţiei despre renii cu malformaţii?

Această conspiraţie se leagă de o teorie mai amplă, care susţine că turbinele ar provoca probleme de sănătate din cauza infrasunetelor şi a zgomotului de joasă frecvenţă pe care le emit, în general între 35 şi 45 dB.

De pildă, unii pretind că ele ar cauza tinitus, dureri de urechi, ameţeli şi chiar dureri de spate şi îmbătrânire accelerată.

Un vast corpus de studii ştiinţifice arată însă că nu există dovezi care să lege traiul în apropierea unor turbine eoliene instalate corespunzător de efecte negative asupra sănătăţii.

„Pe baza rezultatelor şi a valorii ştiinţifice a cercetărilor efectuate până în prezent, considerăm că greutatea dovezilor sugerează că turbinele eoliene, atunci când sunt amplasate corect, nu au legătură cu efecte adverse asupra sănătăţii”, se arată într-o lucrare publicată de National Library of Medicine.

„Această concluzie este susţinută (şi formulată) pe baza rezultatelor mai multor agenţii guvernamentale de sănătate şi medicină, precum şi a unor decizii judecătoreşti”, se continuă în lucrare. „Alte ipoteze sugerează că stresul ar putea fi legat de indicii vizuale neplăcute sau chiar de o îngrijorare generală faţă de turbine”.

Într-adevăr, unii oameni care locuiesc în apropierea turbinelor eoliene au reclamat dureri de cap, stres şi tulburări de somn, dar cercetătorii spun că acestea sunt provocate de disconfort, de indiciile vizuale sau chiar de efectul nocebo (când oamenii resimt simptome reale pentru că se aşteaptă ca ceva să le facă rău), şi nu de sunetul pe care l-ar putea emite turbinele.

În orice caz, nu există niciun raport ştiinţific despre reni născuţi cu malformaţii, în Norvegia sau altundeva, din cauza turbinelor eoliene.