A murit cel mai vârstnic supraviețuitor din Israel al Holocaustului. Jehuda Aharon Widawski avea 107 ani

Se ştie că Widawski a supravieţuit, printre altele, lagărului de concentrare de la Auschwitz. Foto: Profimedia Images

Jehuda Aharon Widawski, cel mai vârstnic supravieţuitor din Israel al Holocaustului, a murit duminică la vârsta de 107 ani, au anunţat presa israeliană şi Memorialul Auschwitz-Birkenau, relatează Agerpres.



Widawski, născut în Polonia în 1919, a decedat duminică. Preşedintele israelian Isaac Herzog

a transmis condoleanţe familiei sale. Șeful de stat a scris pe X că viața acestuia a fost o „o mărturie remarcabilă a triumfului vieţii, al memoriei şi al renaşterii”.

„Când avea 104 ani, am avut privilegiul de a-l primi pe Yehuda la Reședința Prezidențială, alături de familia sa minunată.

M-a emoționat să-i ascult povestea vieții și să aflu despre decizia sa de a se întoarce în Polonia, la mai mulți ani după ce emigrase în Israel, pentru a căuta mormântul bunicii sale.

(...) Yehuda a spus odată că răzbunarea sa împotriva naziștilor a fost că aceștia au pierdut iar noi avem Statul Israel”, a scris Herzog.

הצטערתי לשמוע על פטירתו של יהודה אהרן וידבסקי ז״ל, ניצול אושוויץ והמחנות הנאציים, בגיל 107.



כשהיה בן 104, זכיתי לארח את יהודה בבית הנשיא יחד עם משפחתו המפוארת. התרגשתי לשמוע ממנו על סיפור חייו ועל הבחירה שלו לחזור לפולין שנים אחרי שעלה לישראל כדי לחפש את קבר סבתו. החיפוש הזה הפך… pic.twitter.com/ZIAEGhmbbr — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) September 13, 2026





Se ştie că Widawski a supravieţuit, printre altele, lagărului de concentrare de la Auschwitz. O mare parte a familiei sale a fost ucisă în timpul regimului nazist. El a emigrat în Israel în 1950.



Începând cu anul 1978, s-a implicat în restaurarea mormintelor evreieşti din Polonia. De asemenea, a contribuit la identificarea şi marcarea a peste 3.000 de morminte, conform unui comunicat al Memorialului Auschwitz-Birkenau.



Naziştii au ucis în timpul Holocaustului circa 6 milioane de evrei în Europa. În aprilie, agenţia de stat competentă a raportat că în Israel mai trăiau aproximativ 109.000 de supravieţuitori ai Holocaustului.