Numele călăului nazist dintr-o poză oribilă din Al Doilea Război Mondial, dezvăluit cu ajutorul AI după 80 de ani

1 minut de citit Publicat la 12:00 18 Oct 2025 Modificat la 12:00 18 Oct 2025

Imaginea surprinde un soldat nazist cu ochelari care țintește cu pistolul un bărbat îngenuncheat lângă o groapă comună. Foto: Profimedia Images

Inteligența artificială, adesea asociată cu deepfake-uri și escrocherii online, a fost folosită de această dată într-un scop nobil: pentru a identifica un criminal de război nazist dintr-o fotografie istorică, la mai bine de 80 de ani de la comiterea atrocității, scrie NYPost.

Un istoric german, Jürgen Matthäus, a reușit, cu ajutorul tehnologiei AI, să stabilească identitatea executantului din celebra fotografie intitulată „Ultimul evreu din Vinnița”, una dintre cele mai tulburătoare imagini ale Holocaustului.

Poza, făcută în 1941 pe teritoriul actual al Ucrainei, surprinde un soldat nazist cu ochelari care țintește cu pistolul un bărbat îngenuncheat lângă o groapă comună, în timp ce alți membri ai SS privesc scena.

Timp de decenii, identitatea celui care apăsa trăgaciul a rămas un mister. Însă Matthäus, combinând algoritmi de recunoaștere facială cu arhive istorice și mărturii personale, a reușit să-l identifice: Jakobus Onnen, născut în 1906 în Germania, fost profesor de limbi străine și membru devotat al Partidului Nazist.

Potrivit studiului publicat în Journal of Historical Studies, masacrul nu a avut loc la Vinnița, cum s-a crezut inițial, ci la Berdychiv, pe 28 iulie 1941. Regimentul din care făcea parte Onnen — Einsatzgruppe C — avea misiunea de a elimina „evreii și partizanii” din teritoriile sovietice recent ocupate, în pregătirea vizitei lui Adolf Hitler.

Descoperirea a fost posibilă și datorită unei întâmplări: după ce presa germană a publicat noi detalii despre locul și data masacrului, un cititor a contactat istoricul, susținând că soldatul din imagine seamănă izbitor cu unchiul soției sale, Jakobus Onnen. Bărbatul a oferit și scrisori de familie care confirmau detalii biografice despre acesta.

Fotografia a fost apoi analizată de voluntari ai grupului de jurnalism de investigație Bellingcat, care, cu ajutorul AI, au efectuat o comparație facială complexă. Rezultatul: o potrivire „neobișnuit de precisă”, potrivit experților citați de The Guardian.

„Această imagine este la fel de importantă ca poarta de la Auschwitz”, a spus Matthäus. „Ne arată natura directă, brutală, a crimelor naziste – o confruntare față în față între călău și victimă.”

Deși era un nazist convins, Onnen nu a avansat niciodată în ierarhie. A murit în 1943, în lupte cu partizanii din regiunea Jîtomîr, Ucraina.

Victima îngenuncheată din fotografie nu a fost încă identificată, dar Matthäus intenționează să continue cercetările, folosind arhive sovietice și din nou, tehnologia AI, pentru a reconstitui această parte uitată a istoriei.