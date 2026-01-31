S-a născut în infern și a supraviețuit. Povestea Ilanei, femeia care a venit pe lume în lagărul de concentrare și a sfidat Holocaustul

Aproximativ șase milioane de evrei au fost uciși de naziști. Foto: Getty Images

Ilana Kantorowicz Shalem este una dintre cele mai tinere supraviețuitoare ale Holocaustului, fiind născută în lagărul de concentrare Bergen-Belsen, în martie 1945, potrivit The Independent.

Născută în infernul lagărului Bergen-Belsen cu doar câteva săptămâni înainte de eliberarea acestuia, Ilana Kantorowicz Shalem, care are astăzi 81 de ani, se numără printre cei mai tineri supraviețuitori ai Holocaustului. Faptul că a trăit este rezultatul unui moment extrem de rar și al rezistenței disperate a mamei sale.

În ultimele luni ale celui de-Al Doilea Război Mondial, mama ei, Lola Kantorowicz, a reușit să își ascundă sarcina. Acest lucru a fost posibil, în mod tragic, deoarece majoritatea deținuților din Bergen-Belsen aveau abdomenul umflat din cauza foametei prelungite, ceea ce a mascat starea Lolei.

Ilana s-a născut pe 19 martie 1945, în timp ce trupele ruse înaintau, iar lagărul Bergen-Belsen era cuprins de haos, cu doar 30 de zile înainte ca trupele britanice să îl elibereze. Supraviețuirea ei a fost posibilă doar din cauza dezorganizării conducerii naziste în ultimele zile ale războiului. În alte condiții, ar fi fost aproape sigur ucisă.

La mai bine de opt decenii distanță, Shalem a decis să își spună pentru prima dată povestea ei și a mamei sale, conștientă că numărul supraviețuitorilor Holocaustului scade rapid.

Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului este marcată anual pe 27 ianuarie, data eliberării lagărului Auschwitz-Birkenau, cel mai cunoscut dintre lagărele de exterminare, unde aproximativ 1,1 milioane de oameni, majoritatea evrei, au fost uciși. Adunarea Generală a ONU a stabilit această zi ca moment oficial de comemorare în 2005.

Aproximativ șase milioane de evrei europeni și milioane de alte persoane, inclusiv polonezi, romi, persoane cu dizabilități și membri ai comunității LGBTQ+, au fost uciși de naziști și colaboratorii lor. Circa 1,5 milioane dintre victime au fost copii.

Dragoste în locuri întunecate

Părinții Ilanei s-au cunoscut ca adolescenți în ghetoul Tomaszow din Polonia. Lola Rosenblum era din acel oraș, iar Hersz (Zvi) Abraham Kantorowicz fusese mutat în ghetou din Lodz.

După ani petrecuți în ghetou, în condiții de muncă forțată și pierderea unor membri ai familiei, au fost transferați prin mai multe lagăre de muncă, unde au reușit să se întâlnească pe ascuns timp de câteva luni.

„Mama mea spunea că, de fapt, exista multă dragoste în acele locuri”, își amintește Shalem. „Mergeau la plimbare pe lângă râu. Era romantism.”

Prietenii mamei sale îi ajutau să organizeze întâlniri secrete. Cei doi se căsătoriseră anterior, într-o ceremonie informală, încă din ghetou.

În 1944, cuplul a fost despărțit. Hersz Kantorowicz a murit ulterior într-un marș al morții, cu doar câteva zile înainte de sfârșitul războiului. Lola a fost deportată la Auschwitz și apoi în lagărul de muncă Hindenburg. A parcurs un marș al morții până la Bergen-Belsen, fiind însărcinată.

„Dacă ar fi descoperit că este însărcinată, ar fi omorât-o”, a spus Shalem. „Și-a ascuns sarcina de toată lumea, inclusiv de prietenele ei, pentru că nu voia atenție suplimentară sau ca cineva să-i dea din mâncarea lui.”

Arhivista Yad Vashem, Sima Velkovich, care a cercetat povestea Ilanei, a spus că este „de neimaginat” că un copil s-a născut în asemenea condiții.

„În martie, condițiile erau îngrozitoare, erau munți de cadavre”, a declarat Velkovich. „Erau zeci de mii de oameni bolnavi, aproape fără hrană.”

Până astăzi, Shalem nu își poate explica cum mama ei nu doar că a supraviețuit lagărului, dar a reușit să nască un copil sănătos. Mama și fiica au rămas o lună în Bergen-Belsen până la eliberare, apoi doi ani într-un lagăr de persoane strămutate din apropiere.

Ulterior, s-au mutat în Israel, unde părinții tatălui ei emigraseră înainte de război. Mama Ilanei a sperat ani la rând că soțul ei ar fi supraviețuit. Nu s-a recăsătorit niciodată și nu a mai avut alți copii.

Copilul tuturor

În lunile imediat următoare războiului, Ilana era mereu înconjurată de atenție, fiind unul dintre puținii copii din lagărul de refugiați.

„De fapt, eram copilul tuturor, pentru că pentru ei era un fel de semn al vieții”, a spus Shalem. „Foarte multe femei aveau grijă de mine, pentru că erau extrem de emoționate să fie lângă un bebeluș.”

Fotografiile din acea perioadă o arată pe Ilana zâmbitoare, înconjurată de adulți. Prietenele mamei ei o numeau „o sămânță nouă” și o rază de speranță într-o perioadă extrem de întunecată.

Shalem nu cunoaște alți copii născuți în lagărul Bergen-Belsen care să fi supraviețuit. Yad Vashem a documentat peste 2.000 de copii născuți în lagărul de refugiați Bergen-Belsen după eliberare, între 1945 și 1950. Muzeul de la Bergen-Belsen a găsit documente care atestă nașterea Ilanei, inclusiv ora nașterii, păstrate acum la Yad Vashem.

Un subiect despre care nu se vorbea

Shalem, care a studiat asistență socială, a început să îi pună întrebări mamei sale în anii ’60, pe vremea când era studentă, într-o perioadă în care, în societatea israeliană, era încă tabu să se vorbească despre experiențele supraviețuitorilor.

„Astăzi știm că, pentru a procesa trauma, trebuie să vorbim despre ea”, a spus Shalem. „Atunci, oamenii nu voiau să vorbească.”

Ea a remarcat că, după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, mulți supraviețuitori au început imediat să povestească ce au trăit.

După Holocaust, însă, mai ales în Israel, situația a fost diferită. Mulți supraviețuitori încercau să uite. Mama Ilanei se lovea adesea de neîncredere atunci când spunea că a născut într-un lagăr de concentrare, așa că, în cele din urmă, a încetat să mai vorbească despre asta.

Mai puțin de 200.000 de supraviețuitori ai Holocaustului

Shalem nu a făcut publică povestea mamei sale, care a murit în 1991, la 71 de ani. Anul trecut, a urmat un curs de genealogie la Yad Vashem și a realizat cât de puțini supraviețuitori ai Holocaustului mai sunt în viață.

Potrivit unei organizații cu sediul la New York, există aproximativ 196.600 de supraviețuitori ai Holocaustului, dintre care jumătate trăiesc în Israel. Aproape 25.000 au murit anul trecut. Vârsta medie este de 87 de ani, ceea ce înseamnă că majoritatea erau copii foarte mici în timpul Holocaustului. Shalem se numără printre cei mai tineri.

Shalem, acum mamă a două fiice, susține că mereu a fost uimită de ceea ce mama ei a reușit să îndure.

„A fost o situație extrem de neobișnuită, probabil a fost nevoie de o forță specială ca să poată crede”, a spus ea.

„Spunea că, dacă ar fi știut că tatăl meu a fost ucis, nu ar fi luptat atât de mult. A vrut ca el să mă cunoască.”