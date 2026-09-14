Trump a avertizat ţările care n-au ajutat SUA în Iran că îi vor plăti cheltuielile cu războiul. "Acționăm mai mult în interesul altora"

Strâmtoarea Ormuz stă în centrul disputei dintre SUA şi Iran. Până la izbucnirea conflictului, culoarul era liber pentru navigaţie. sursa foto: Getty

Preşedintele SUA, Donald Trump, a avertizat, luni, într-o postare pe Truthsocial, că "ţările lumii" care nu i-au ajutat pe americani în conflictul din Iran "ar trebui (și o vor face) să ramburseze cheltuielile Statelor Unite ale Americii" după ce se termină războiul.

Liderul de la Casa Albă şi-a justificat cererea prin faptul că SUA luptă pentru deblocarea transportului din Strâmtoarea Ormuz.

"Petrolul circulă prin Strâmtoarea Ormuz. Țările lumii, care nu ne-au oferit absolut niciun ajutor, ar trebui (și o vor face) să ramburseze cheltuielile Statelor Unite ale Americii după ce acest conflict fraudulos se va fi încheiat. Acționăm mult mai mult în interesul altora decât în ​​interesul nostru, și facem asta de generații întregi", a postat trump pe reţeaua lui.

Trump spune că petrolul din Venezuela a finanţat războiul din Iran

Prețul țițeiului Brent a atins, luni dimineaţă, pragul de 108 dolari pe baril, după noi atacuri în Orientul Mijlociu. În timpul zilei, petrolul a scăzut uşor, până la la 107,22 dolari pe baril. Această creștere survine în urma unui atac cu dronă asupra conductei Est-Vest din Arabia Saudită, incident care ar putea bloca încă 4% din oferta mondială de petrol, și pe fondul semnelor că eforturile diplomatice eșuează.

Donald Trump a declarat duminică faptul că Statele Unite ar putea rămâne în Iran și „păstra petrolul”. „În cele din urmă vom pleca din Iran, dacă nu cumva decidem să rămânem și să păstrăm petrolul, la fel ca în cazul Venezuelei”, a afirmat el, menționând că banii obținuți până acum de SUA din vânzarea petrolului venezuelean au „acoperit costurile războiului de multe ori”.

De asemenea, Trump a spus că prețurile benzinei ar „scădea vertiginos” odată ce războiul cu Iranul s-ar încheia. Totuși, perspectivele păcii rămân incerte, cea mai recentă știre din regiune fiind anularea unei reuniuni găzduite de Oman, care ar fi trebuit să aibă loc astăzi.

Trump crede că Strâmtoarea Ormuz ar trebui redenumită „Strâmtoarea Trump"

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut, la începutul lunii septembrie, în condițiile unei escaladări puternice a războiului din Iran și a prăbușirii negocierilor, că armata americană are „controlul asupra Strâmtorii Ormuz” și că ar vrea să-i schimbe numele acesteia în „Strâmtoarea Trump”.

Declarația de pe Truth Social vine în aceeași zi în care Iranul i-a acuzat pe americani că au comis o crimă de război după ce un atac cu rachete a făcut mai multe victime colaterale la o nuntă dintr-un oraș iranian de coastă.