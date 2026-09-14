Preţul petrolului a crescut din nou după ce o conductă din Arabia Saudită a fost atacată cu drone. "Nu se ştie cât va fi nefuncţională"

Preţul petrolului a crescut din nou. FOTO: Getty Images

Prețul țițeiului Brent a atins, luni dimineaţă, pragul de 108 dolari pe baril, după noi atacuri în Orientul Mijlociu. În timpul zilei, petrolul a scăzut uşor, până la la 107,22 dolari pe baril, notează Oil Price.

Sortimentul West Texas Intermediate se tranzacționa la 102,66 dolari pe baril. Această creștere bruscă survine în urma unui atac cu dronă asupra conductei Est-Vest din Arabia Saudită, incident care ar putea bloca încă 4% din oferta mondială de petrol, și pe fondul semnelor că eforturile diplomatice eșuează.

Portul saudit Yanbu, situat la Marea Roșie, ar mai dispune de rezerve de petrol suficiente pentru doar cinci-șapte zile de export, în timp ce rebelii houthi din Yemen își extind controlul asupra acestei rute maritime.

„Nu este clar cât de grave sunt eventualele avarii sau cât timp va rămâne nefuncțională”, au transmis specialiştii în piața materiilor prime, referindu-se la conducta East-West, care are o capacitate de transport de 7 milioane de barili de țiței pe zi.

Cu toate acestea, experţii şi-au menţinut estimarea de bază de 80 de dolari pe baril pentru țițeiul Brent în ultimul trimestru al anului. „Situația este în schimbare, întrucât continuăm să observăm volume semnificative de petrol care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”, au scris Warren Patterson și Ewa Manthey.

Trump a dat exemplul Venezuelei

Donald Trump a declarat duminică faptul că Statele Unite ar putea rămâne în Iran și „păstra petrolul”. „În cele din urmă vom pleca din Iran, dacă nu cumva decidem să rămânem și să păstrăm petrolul, la fel ca în cazul Venezuelei”, a afirmat el, menționând că banii obținuți până acum de SUA din vânzarea petrolului venezuelean au „acoperit costurile războiului de multe ori”.

De asemenea, Trump a spus că prețurile benzinei ar „scădea vertiginos” odată ce războiul cu Iranul s-ar încheia. Totuși, perspectivele păcii rămân incerte, cea mai recentă știre din regiune fiind anularea unei reuniuni găzduite de Oman, care ar fi trebuit să aibă loc astăzi.

Imagini din satelit dezvăluie pagubele grave la oleoductul saudit spre Marea Roșie

Arabia Saudită va rămâne fără stocuri de petrol pentru export dacă nu repune în funcțiune, în câteva zile, un important oleoduct spre Marea Roșie avariat de drone, ceea ce ar duce la pierderea a până la 4% din aprovizionarea globală, au declarat cumpărători și traderi de petrol saudit.

Fotografii din satelit publicate duminică noaptea par să arate o stație de pompare de pe oleoductul-cheie est-vest al Arabiei Saudite, lung de 1.200 km, înnegrită de flăcări și grav avariată, în urma atacurilor cu drone de vineri.