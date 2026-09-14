Imagini din satelit dezvăluie pagubele grave la oleoductul saudit spre Marea Roșie lovit de drone. 4% din petrolul lumii e în pericol

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Arabia Saudită va rămâne fără stocuri de petrol pentru export dacă nu repune în funcțiune, în câteva zile, un important oleoduct spre Marea Roșie avariat de drone, ceea ce ar duce la pierderea a până la 4% din aprovizionarea globală, au declarat cumpărători și traderi de petrol saudit, scrie The Guardian.

Fotografii din satelit publicate duminică noaptea par să arate o stație de pompare de pe oleoductul-cheie est-vest al Arabiei Saudite, lung de 1.200 km, înnegrită de flăcări și grav avariată, în urma atacurilor cu drone de vineri.

O nouă scădere a fluxului de petrol dinspre Arabia Saudită, cel mai mare exportator de țiței din lume, va agrava criza aprovizionării globale, care a împins deja prețurile carburanților la niveluri record și a alimentat inflația în întreaga lume.

Vestea vine în timp ce forțele Houthi din Yemen, aliate cu Iranul, au lansat atacuri asupra unor ținte din Arabia Saudită și au capturat insula strategică Perim din strâmtoarea Bab al-Mandab, extinzându-și controlul asupra acestei căi navigabile înguste.

Duminică, prețul de referință internațional al petrolului, țițeiul Brent, a crescut cu peste 3,4%, până la 108 dolari pe baril – un nivel neatins din luna mai.

De când atacurile cu drone au forțat oprirea oleoductului, Riadul nu a oferit încă detalii complete despre amploarea pagubelor sau despre cât timp va rămâne ruta scoasă din funcțiune. Autoritățile saudite au atribuit atacul unor drone lansate de militanți din Irak.

Sursele care au vorbit cu Reuters au oferit estimări diferite: una a spus că reparațiile ar putea dura până la șase săptămâni, în timp ce alta a afirmat că oleoductul ar putea fi remediat mai repede și că pomparea ar putea fi reluată parțial în timpul lucrărilor.

Biroul de presă al guvernului saudit și ministerul energiei nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

În ultimele șase luni, oleoductul care traversează deșertul Peninsulei Arabice a ferit Arabia Saudită de cel mai greu impact al închiderii, pe timp de război, a strâmtorii Ormuz – o închidere care a paralizat exporturile vecinilor săi.

Cel mai mare exportator din lume a folosit oleoductul pentru a redirecționa aproximativ 4 milioane de barili pe zi – circa 4% din aprovizionarea globală – către portul Yanbu, la Marea Roșie.

Însă, cu oleoductul scos din funcțiune, Yanbu mai are acum stocuri pentru a susține exporturile doar cinci-șapte zile, potrivit a trei surse din industrie familiarizate cu exporturile saudite.

Arabia Saudită mai dispune, de asemenea, de stocuri pentru a-și aproviziona clienții timp de câteva zile din porturile egiptene Ain Sukhna, la Marea Roșie, și Sidi Kerir, la Marea Mediterană, a spus o a patra sursă.

Stocurile nu sunt pline și se vor epuiza în cele din urmă dacă oleoductul est-vest nu își reia activitatea, au afirmat cele patru surse.

Pe măsură ce prețul petrolului a urcat, speranțele pentru o soluție diplomatică pe termen scurt s-au estompat, după ce ministrul de externe al Omanului, Sayyid Badr Albusaidi, a anunțat duminică târziu că o reuniune regională programată pentru luni a fost amânată „în interesul consensului”.

Oficiali iranieni declaraseră că vor participa la acea întâlnire cu statele arabe din Golf pentru a prezenta un acord încheiat cu Omanul privind reglementarea rutelor de navigație prin strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea putea fi tranzitată liber înainte de război, însă Iranul cere acum navelor să obțină permisiunea și are în vedere un mecanism de impunere a unor taxe de servicii.

Perturbările în aprovizionarea cu țiței au împins în sus prețurile produselor rafinate, precum benzina și motorina. Prețul motorinei în SUA a atins un nivel record vineri, depășind în medie 6 dolari pe galon.

Houthii vizează infrastructura petrolieră și transporturile maritime saudite în cadrul unei blocade declarate recent. Avansurile recente ale grupării aliate cu Iranul o apropie de o importantă bază americană din Djibouti.

Conflictul care se agravează în Orientul Mijlociu se află acum în a șaptea lună, după ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, iar Donald Trump a declarat că războiul se va încheia în patru-șase săptămâni.