Relația de pe Tinder a unui ofițer NATO a declanșat o alertă de securitate la o bază din Marea Britanie

Personalul britanic de la Northwood i-a retras ulterior permisul de acces, iar comandantul bazei i-a interzis accesul în incintă în timpul investigației. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Relația unui comandant NATO cu o femeie pe care a cunoscut-o pe Tinder a declanșat o alertă de securitate la o bază militară britanică, din cauza temerilor că aceasta spionează pentru Rusia, scrie The Telegraph. Ofițerul superior al Marinei Spaniole se întâlnea cu Janina White, o persoană cu cetățenie britanică-poloneză născută în Rusia sovietică, când aceasta a fost acuzată că ar fi agent al Kremlinului.

La acea vreme, ofițerul spaniol era detașat la Comandamentul Maritim Aliat (Marcom), din sediul central de la Northwood, Herts, care supraveghează submarinele și navele de război rusești care patrulează în apele teritoriale ale Regatului Unit și urmărește petrolierele sancționate din „flota fantomă” a lui Vladimir Putin.

Tatăl a doi copii, care se despărțise de soția sa cu puțin timp înainte de a începe relația cu Janina White la sfârșitul anului 2024, a fost suspendat din funcție după ce oficialii de securitate spanioli și NATO au devenit suspicioși față de ea.

Personalul britanic de la Northwood i-a retras ulterior permisul de acces, iar comandantul bazei i-a interzis accesul în incintă în timpul investigației. În vara anului 2025, a fost scos din bază și întors în Spania.

White, în vârstă de 49 de ani, care locuiește în Romford, estul Londrei, a negat acuzațiile de spionaj și a insistat că a fost o victimă nedreaptă a discriminării din cauza originii sale ruse. Ea nu mai este într-o relație cu comandantul marinei spaniole.

White nu a fost niciodată arestată și nici vreo anchetă nu a dovedit că este un agent străin.

„Știu cu siguranță că nu sunt spion rus. Ultima dată când am verificat, nu eram”, a declarat ea pentru The Telegraph.

Totuși, ea susține că luna trecută un ofițer de informații rus a scos-o la o cafea și a interogat-o în timpul unei călătorii pe care a făcut-o la Sankt Petersburg pentru a-și vizita tatăl bolnav.

Spionul, despre care White a spus că numele lui era Andrei și era de la Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, a petrecut două ore interogând-o la o cafenea din apropierea stației de metrou a orașului despre ancheta de securitate și relația ei cu marinarul NATO.

Descriind întâlnirea, White a spus: „M-au întrebat dacă știu ceva despre munca fostului meu partener. Am spus nu. Aveam o regulă acasă: el nu vorbea despre munca lui”.

„Știam că avea de-a face cu flota din umbră și cu submarinele rusești. Dar exista o interdicție totală de a discuta orice detalii pe terenul lor. Jumătate din întrebări se refereau la cum l-am cunoscut, cum a apărut această bârfă și ce sentiment am avut în legătură cu asta.

Mă întreba despre sora mea, tatăl meu și soțul meu. Mă întreba care este relația mea acum cu fostul meu partener. I-am spus că nu comunicăm. A fost foarte amabil și mi-a adus o cafea bună”, a adăugat ea.

White și-a început relația cu ofițerul spaniol, căruia The Telegraph nu i-a făcut public numele, în octombrie 2024, la scurt timp după ce s-a despărțit de fostul ei soț, un important lider al consiliului local care a vizitat Downing Street nr. 10.

S-a mutat în apartamentul cu două dormitoare al marinarului din Ruislip, vestul Londrei, două săptămâni mai târziu.

„Am deschis un cont bancar comun și am început să planificăm vacanțele și să ne gândim la copii”, a adăugat ea.

Suspiciunile au apărut când White a fost invitată la o petrecere de Crăciun în decembrie 2024, la care a participat împreună cu spaniolul.

Conform documentelor instanței, văzute de The Telegraph, el a invitat-o ​​la evenimentul social de la masa subofițerilor și a subofițerilor superiori din Northwood pe 12 decembrie 2024, obținând un permis de vizitare cu escortă, valabil o zi, în baza militară.

Cu toate acestea, în prima jumătate a anului 2025, „au apărut preocupări legate de securitate la Marcom” legate de comandant și relația sa.

„A fost inițiată o anchetă de securitate NATO. La fel a fost și o anchetă de securitate spaniolă. Marea Britanie nu a fost implicată în aceste procese, ceea ce a dus la o decizie spaniolă de a suspenda autorizația de securitate națională a ofițerului”, se arată într-un document judiciar.

Comandantul navei Northwood a fost alertat cu privire la anchetă pe 19 iunie 2025 și i-a revocat permisul de acces marinarului „în așteptarea rezultatului anchetelor de securitate”.

„Cea mai sigură bază NATO din Europa”

White a susținut că a doua zi i s-a alăturat într-o călătorie la principalul stat major de luptă maritimă al NATO și la sediul de înaltă pregătire din Oeiras, Portugalia, în timp ce marinarul participa la un eveniment de apărare.

Accesul la sediul naval i-a fost acordat ofițerului spaniol la 10 zile după ce i-a fost revocat permisul de securitate pentru Northwood și în timp ce acesta era încă anchetat.

White a insistat că, în perioada petrecută în bază, nu i s-a acordat niciodată acces la zone securizate. Ea a susținut faptul că i s-a acordat permisiunea de a se afla în bază demonstrează că nu a fost considerată o amenințare la adresa securității de către portughezi.

„Am intrat în bază și, deși el avea acces la toate aceste computere și date super securizate de undeva, eu stăteam la piscină și beam cafea și ceai, distrându-mă. Nu am avut niciodată acces la vreo instalație super secretă. Am petrecut două zile la probabil cea mai sigură bază NATO din Europa”, a spus ea, susținând că se „plictisise”.

Pe 29 iulie 2025, postul marinarului la Marcom „a fost reziliat de autoritățile spaniole”, se arată în documentele instanței.

Câteva săptămâni mai târziu, pe 26 august, el, White și o a treia persoană nenumită „au încercat să intre în Northwood, chipurile pentru a lua prânzul”, în ciuda faptului că permisul de acces al spaniolului fusese suspendat.

„Ofițerul spaniol a susținut că și-a pierdut propriul permis de vizitare și a solicitat permise de vizitat pentru White și a treia persoană: acest lucru nu era adevărat”, se arată în documentele instanței care detaliază incidentul.

„În conformitate cu suspendarea accesului de către comandant, marinarului spaniol și oaspeților săi li s-a refuzat accesul și li s-a recomandat să părăsească perimetrul amplasamentului. White a refuzat să facă acest lucru”, mai notează documentul.

White, care s-a născut în Rusia sovietică dar s-a mutat în Polonia când era copilă, înainte de a imigra în Marea Britanie în adolescență, a susținut că era avocată și îl reprezenta pe partenerul ei de atunci.

Securitatea bazei a refuzat să le permită accesul la fața locului, iar poliția a fost ulterior chemată. Cuplul a plecat fără a fi arestat sau reținut.

Comandantul „tratat ca un străin”

Spaniolul a declarat că afirmațiile au avut un efect „enorm” asupra familiei și carierei sale, după „35 de ani de servicii exemplare și impecabile”.

Într-un e-mail trimis viceamiralului Mike Utley, comandant al Marinei britanice și consultat de The Telegraph, acesta s-a plâns că este „supus unui proces treptat și calculat de izolare socială și profesională”.

Fosta sa soție, cei doi copii ai lor și White au fost „exclusi progresiv din interacțiunile sociale”, a susținut el.

„Copiii din comunitatea spaniolă, imitând comportamentul părinților lor, au refuzat să-i salute, să se joace cu ei sau să interacționeze social cu ei. Ceea ce ar fi trebuit să fie un mediu sigur și de susținere pentru familiile militarilor a devenit ostil. Consecințele psihologice ale acestei cruzimi asupra familiei mele, atât cu fostul meu partener, cât și cu noul meu partener, au fost enorme”, a spus el.

Spaniolul a spus că a fost evitat de colegi ca parte a unui „model de răceală profesională” și a fost „tratat nu ca un coleg, ci ca un străin nedorit”.

White a susținut că fostul ei partener, care s-a întors în Spania și nu mai lucrează activ în Marină, a încercat să se sinucidă în septembrie 2025.

„S-a simțit trădat de marină. Statul spaniol trebuia să-l protejeze. Îi înțeleg sentimentele. Simt că Marea Britanie, țara mea, m-a trădat”, a adăugat ea.

White a depus o serie de plângeri cu privire la aceste acuzații și solicită o revizuire judiciară a motivului pentru care a fost numită „risc advers de securitate” de către oficialii de la Northwood.

De asemenea, ea a intentat un proces de discriminare împotriva Ministerului Apărării, susținând că acuzațiile au fost formulate împotriva sa din cauza locului său de naștere.

„Marea Britanie m-a tratat ca pe un dușman”

„Ca avocat, pot observa o uriașă problemă juridică în întreaga situație. În primul rând, mi-au fost luate toate drepturile pentru că m-am născut în țara greșită. Întreaga mașinărie de stat m-a tratat ca pe un dușman. Vreau să știu de ce s-a luat această decizie, cine a luat-o și vreau ca această decizie să fie anulată. Vreau ca întregul lanț să fie purificat”, a spus ea.

White a susținut că acuzațiile împotriva ei au făcut-o să se simtă izolată și singură, colegii fostului ei iubit și partenerii acestora respingând-o în mod public.

„Trăiam în acest mediu ostil ca un «spion rus». Eram ca o proscrisă. Mă numeam o femeie invizibilă. Nu încercam să obțin acces ilegal la sediul din Northwood”, a adăugat ea.

White a susținut că „zvonurile” de spionaj au fost inițiate de partenerii altor ofițeri din bază, înainte de a fi transmise ofițerilor de contrainformații din NATO.

Un purtător de cuvânt al poliției din Hertfordshire a confirmat că ofițerii au fost chemați la incidentul de la Northwood, dar nu au fost efectuate arestări.

Comandorul Tim Pietrack, purtător de cuvânt al Marcom, a declarat: „Marcom nu comentează probleme legate de personal. NATO rămâne pe deplin angajată în protejarea personalului aliat, protejarea informațiilor clasificate și menținerea încrederii și securității de care depinde alianța”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat: „Ar fi nepotrivit să comentez chestiuni care fac obiectul unor proceduri judiciare în curs”.

Jurnaliștii The Telegraph au contactat NATO pentru un punct de vedere.