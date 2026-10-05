Numărul 2 din PNL nu exclude să voteze un guvern PSD: „Vom discuta cu premierul desemnat și vom lua decizia”

Motreanu a subliniat însă că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. FOTO: Dan Motreanu / Facebok

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat că liberalii nu vor intra la guvernare alături de PSD, precizând că, dacă PSD va face parte din viitorul Executiv, PNL va rămâne în opoziție. Motreanu a subliniat însă că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline și că PNL va lua o decizie după discuțiile cu premierul desemnat, în funcție de programul de guvernare, echipa de miniștri și continuarea reformelor.

„PNL a mers la consultările cu președintele Nicușor Dan cu o poziție clară: nu vom intra la guvernare alături de PSD. Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție.

Dar România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Un guvern care să facă rectificarea bugetară, să pregătească bugetul pentru 2027 și să continue măsurile de menținere a echilibrului bugetar.

Vom discuta cu premierul desemnat și vom lua decizia în forurile de conducere ale PNL, ținând cont de programul de guvernare, echipa de miniștri, disponibilitatea de a continua reformele”, a scris Dan Motreanu pe Facebook, după consultările de la Cotroceni.

Ce decizie va lua PNL

Motreanu a mai precizat că PNL va analiza și deciziile pe care le va susține viitorul Guvern.

„Nu este suficient să avem un guvern. Contează ce decizii va lua acesta. Susținem indexarea pensiilor și salariilor. Indexarea a devenit posibilă după ce Guvernul Bolojan a echilibrat finanțele țării. Dar astfel de măsuri trebuie să fie sustenabile și să nu producă noi dezechilibre bugetare”, a transmis liberalul.

El a mai spus că Guvernul Ilie Bolojan și-a asumat măsuri dificile, dar necesare, pentru a corecta dezechilibrele și pentru a recâștiga încrederea piețelor financiare.

„În ultimii ani, datoria publică și deficitul au crescut rapid, iar România a ajuns să plătească dobânzi mari pentru banii împrumutați. Aceste sume înseamnă bani care nu mai pot fi folosiți pentru investiții și pentru nevoile oamenilor.

Guvernul Ilie Bolojan și-a asumat măsuri dificile, dar necesare, pentru a corecta dezechilibrele și pentru a recâștiga încrederea piețelor financiare. Am trecut de evaluările agențiilor de rating, dar acest lucru nu înseamnă că ne putem opri aici.

Eforturile românilor nu trebuie irosite. Dacă reformele sunt abandonate și cheltuielile scapă din nou de sub control, riscăm să pierdem rezultatele obținute, iar nota de plată va fi suportată tot de populație.

De aceea, viitorul guvern trebuie să continue reformele și să păstreze stabilitatea economică. România are nevoie de responsabilitate, nu de întoarcerea la greșelile trecutului.”, a scris Motreanu.

La rândul său, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a spus luni, după consultările cu Nicușor Dan la Cotroceni, că „dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție”. „E foarte important să nu avem orice fel de guvern, ci unul care să mențină echilibrele bugetare, având aceleași provocări majore pe care le-a avut și guvernul pe care l-am condus și îl conduc”, a spus el.