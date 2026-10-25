Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că a lăsat 30 de miliarde de lei „facturi neachitate”: „A sărăcit românii și nu a salvat bugetul”

1 minut de citit Publicat la 10:10 25 Oct 2026 Modificat la 10:12 25 Oct 2026

Sorin Grindeanu a spus despre Ilie Bolojan că „a sacrificat economia și a adâncit criza”. Foto: Profimedia Images

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat duminică pe fostul premier Ilie Bolojan că a lăsat „peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli și obligații împinse în viitor” și „un buget adoptat în aprilie, care s-a epuizat în octombrie”. Liderul social-democrat a anunțat și primele măsuri pe care urmează să le ia miniștrii PSD din cabinetul Luca Niculescu.

„A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia și a adâncit criza”, a spus Grindeanu despre fostul premier liberal Ilie, Bolojan. „Acest trend trebuie inversat. PSD alege să fie alături de oamenii reali, nu de corul digital care aplaudă mecanic eșecul pe rețelele sociale”, a adăugat președintele PSD.

Măsurile anunțate de miniștrii PSD sunt următoarele, conform lui Grindeanu:

• Sănătate: asigurarea fondurilor necesare funcționării UPU și serviciilor de Ambulanță din întreaga țară

• Agricultură: deblocarea despăgubirilor pentru secetă și reluarea dialogului cu Comisia Europeană pentru reluarea exporturilor de ovine

• Transporturi: ultimele verificări pentru deschiderea în noiembrie a unei noi secțiuni de autostradă (Tigveni-Curtea de Argeș)

• Mediu: deblocarea Acordului de mediu revizuit pentru tronsonul montan de pe autostrada Pitești-Sibiu (din lipsa căruia acum se lucrează doar pe 45% din şantier)

• Dezvoltare: operaționalizarea grupului de lucru pentru reforma administrației publice locale

• Fonduri Europene: discuții la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR

• Economie: auditul tuturor programelor de sprijin pentru economie

• Muncă: deblocarea platformei pentru lucrători străini „Work in Romania”, așteptată de peste o lună de mii de antreprenori și firme românești

• Apărare: întâlnire cu partenerii din Bulgaria și Turcia pentru întărirea securității la Marea Neagră

• Justiție, Interne și Învățământ preuniversitar: implementarea măsurilor privind combaterea violenței în școli.

România înregistrează în prezent cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

„Vom schimba direcția României”, a spus Sorin Grindeanu. „Realitatea cifrelor a demonstrat că, în ultimul an, reformele s-au făcut cu sabia de lemn, în timp ce peste economie și veniturile românilor s-a trecut cu tancul”, a adăugat președintele PSD, despre guvernarea Ilie Bolojan.