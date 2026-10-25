Bursa de la Bucureşti a pierdut aproape patru miliarde de lei la capitalizare în această săptămână

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Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut, în această săptămână, 3,86 miliarde de lei la capitalizare (-0,55%), în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 9,65 milioane de lei (+2,47%), potrivit datelor publicate de BVB şi consultate de Agerpres.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 693,25 miliarde de lei, în perioada 19 - 23 octombrie 2026, în scădere faţă de săptămâna 12 - 16 octombrie 2026, când aceasta s-a situat la 697,12 miliarde de lei. Tranzacţiile cu acţiuni au generat, în această săptămână, un rulaj de 399,92 milioane de lei, mai mare decât în săptămâna anterioară, când s-au consemnat tranzacţii de 390,27 milioane de lei.

Indicele principal BET a închis săptămâna la 34.678,23 puncte.

Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost marţi, 20 octombrie, când s-au consemnat schimburi de 116,33 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost vineri, 23 octombrie, cu tranzacţii de 45,94 milioane de lei.

Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de 95,23 milioane de lei şi o creştere a cotaţiilor de 0,56%, urmate de acţiunile OMV Petrom, cu 57,71 milioane de lei şi o apreciere de 1,45%, respectiv cele ale Romgaz, cu 50,17 milioane de lei şi o scădere de 0,21%.

Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Rompetrol Rafinare (+92,98%), Armătura (+52,71%) şi Condmag (+52,08%).

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acţiunile Chimcomplex Borzeşti (-8,50%), Promateris (-6,33%) şi Erste Group Bank (-6,18%).