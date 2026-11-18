SUA vor să reducă dependența de China pentru minerale critice, dar planul pentru o mină uriașă de litiu se confruntă deja cu probleme

Experiența de la Thacker Pass reprezintă un prim semnal de avertizare. FOTO: Profimedia Images

Planul administrației Trump de a reduce dependența SUA de China pentru mineralele critice se confruntă cu dificultăți încă din faza construirii noilor exploatări miniere. Unul dintre cele mai importante proiecte americane de litiu, mina Thacker Pass din Nevada, susținută financiar de guvernul SUA, a ajuns să coste cu aproape 900 de milioane de dolari mai mult decât estimarea inițială, în contextul lipsei de muncitori calificați, al creșterii salariilor și al tarifelor vamale, potrivit Bloomberg.

Presiunile economice vor afecta în curând și alte companii miniere care încearcă să dezvolte proiecte similare în Statele Unite, a avertizat directorul general al Lithium Americas, Jon Evans, pentru sursa citată.

„Pentru companiile care vin după noi, va fi greu, foarte greu”, a declarat Evans. „Suntem doar un indicator a ceea ce se întâmplă atunci când vrei să construiești linii electrice, noi centrale electrice sau chiar un spital. Este nevoie de numeroase competențe specializate, iar acestea sunt domenii asupra cărora trebuie să ne concentrăm, altfel vom avea de suferit.”

Acțiunile Lithium Americas s-au prăbușit până la un minim record după ce compania a majorat cu aproximativ 31%, respectiv 900 de milioane de dolari, costul estimat al proiectului de exploatare a litiului. Compania ar urma să finalizeze proiectul anul viitor și să înceapă producția în 2028.

Experiența de la Thacker Pass reprezintă un prim semnal de avertizare pentru zecile de proiecte miniere pe care administrația Trump încearcă să le încurajeze, în efortul de a reduce dependența Statelor Unite de China pentru resurse precum litiul, pământurile rare, grafitul și cuprul. Guvernul a extins sprijinul financiar acordat companiilor miniere americane, inclusiv prin preluarea unor participații la firme precum MP Materials Corp. și Trilogy Metals Inc., în încercarea de a accelera dezvoltarea proiectelor acestora.

Creșterea costurilor pentru mina de litiu

Evans a pus depășirea bugetului proiectului pe seama unei serii de dificultăți economice, printre care creșterea salariilor muncitorilor, lipsa lucrătorilor calificați, tarifele vamale care au scumpit importurile de echipamente miniere din străinătate și chiar politicile federale privind imigrația, care îi împiedică pe lucrătorii din alte țări să vină în Statele Unite.

„Ne aflăm într-o situație în care SUA se confruntă deja cu un deficit accentuat de muncitori calificați în domeniul construcțiilor, iar acum problema este agravată de faptul că persoanele care doresc să vină să lucreze în SUA nu au la dispoziție o cale facilă pentru a face acest lucru”, a declarat Evans.

Mai multe mine cu investiții de ordinul miliardelor de dolari sunt în curs de dezvoltare în Statele Unite. South32 Ltd. construiește un proiect în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari în Arizona, în timp ce Rio Tinto Plc și BHP Group avansează cu proiectul uriaș Resolution Copper, tot în Arizona, care ar putea asigura în cele din urmă până la un sfert din necesarul de cupru al Statelor Unite.

În Alaska, Trilogy Metals Inc. și South32 dezvoltă un proiect de exploatare a cuprului în districtul minier Ambler, unde guvernul SUA a preluat o participație de aproximativ 10% la Trilogy și s-a angajat să faciliteze finanțarea unui drum de acces propus pentru proiect.

Împrumuturi de miliarde

Lithium Americas, care a primit un împrumut de 2,3 miliarde de dolari pentru construirea minei Thacker Pass în timpul administrației fostului președinte Joe Biden, a pus o parte din depășirile de costuri pe seama politicilor propriei administrații Trump. Compania a declarat săptămâna trecută că tarifele vamale și problemele logistice au generat costuri suplimentare de aproximativ 100 de milioane de dolari pentru proiect, din cauza prețurilor mai mari la combustibil, a condițiilor dificile de transport și a achiziționării de echipamente specializate din străinătate.

Obținerea autorizațiilor pentru mine durează în mod obișnuit ani de zile, iar construcția acestora necesită investiții de miliarde de dolari. Între timp, prețurile materiilor prime pe care le vor produce în cele din urmă pot fluctua semnificativ înainte ca exploatările să intre în funcțiune. Prețurile litiului, de exemplu, rămân mult sub nivelurile record atinse în timpul boomului vehiculelor electrice de la începutul acestui deceniu.

Mina este considerată importantă din punct de vedere strategic deoarece producția de litiu a SUA este încă foarte redusă în comparație cu cea a Chinei și a altor mari producători. După ce prima etapă a proiectului va ajunge la capacitatea maximă de producție, Thacker Pass ar urma să producă anual aproximativ 40.000 de tone metrice de carbonat de litiu de calitate pentru baterii, ceea ce ar extinde considerabil oferta internă.

Lithium Americas estimează acum că prima etapă a proiectului va costa 3,83 miliarde de dolari, față de estimarea anterioară de 2,93 miliarde de dolari. Compania dispune de suficiente fonduri pentru a acoperi depășirea bugetului, atât din numerarul pe care îl are la dispoziție, cât și din conturile de rezervă constituite în cadrul împrumutului primit de la Departamentul pentru Energie, a declarat Evans.

Conform condițiilor revizuite ale împrumutului, guvernul ar putea solicita companiei Lithium Americas să contribuie cu încă 127 de milioane de dolari la proiect dacă o viitoare evaluare a bugetului de construcție va identifica un deficit de finanțare. Evans nu se așteaptă ca firma să anunțe o nouă majorare a costurilor înainte de finalizarea proiectului.