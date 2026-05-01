China domină piața mondială a litiului. Statele Unite tocmai au descoperit un zăcământ suficient pentru 328 de ani

Publicat la 17:11 01 Mai 2026 Modificat la 17:11 01 Mai 2026

SUA au importat baterii litiu-ion în valoare de aproape 85 de milioane de dolari din China în ultimul an. Foto: Getty Images

Litiul este peste tot: în baterii, în vehiculele electrice (EV), în căști, în sculele electrice și în telecomanda televizorului. Pe scurt, litiul alimentează viața modernă. Omniprezența acestui element este motivul pentru care Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) l-a considerat un mineral esențial în noiembrie. Deși SUA rămân în mare măsură dependente de importurile de litiu, un nou raport al USGS a descoperit aproximativ 2,3 milioane de tone metrice de oxid de litiu în Appalachia, suficient pentru a înlocui importurile americane pe o perioadă de 328 de ani, scrie Fortune.

„Această cercetare arată că Munții Apalași conțin suficient litiu pentru a satisface nevoile tot mai mari ale națiunii”, a declarat directorul USGS, Ned Mamula, într-un comunicat, „o contribuție majoră la securitatea minerală a SUA, într-un moment în care cererea globală de litiu crește rapid”.

Descoperirea vine în contextul în care cererea de litiu continuă să crească, producătorii renunțând la bateriile convenționale cu plumb-acid sau alcaline în favoarea bateriilor litiu-ion. USGS se așteaptă la o capacitate globală de producție de litiu dublă până în 2029, pe fondul creșterii cererii. În timp ce SUA importă majoritatea carbonatului de litiu, compusul esențial pentru producția de baterii litiu-ion, în principal din Chile și Argentina, China domină oferta de baterii litiu-ion finite, care alimentează orice, de la vehicule electrice la telefoane și laptopuri.

SUA au importat baterii litiu-ion în valoare de aproape 85 de milioane de dolari din China în ultimul an, potrivit Observatorului Complexității Economice. Importul de baterii litiu-ion este deosebit de costisitor, deoarece atât administrațiile Trump, cât și cea Biden au impus tarife vamale importurilor chinezești ale acestui produs.

Cantitatea de litiu găsită în SUA

Din cele 2,3 milioane de tone metrice de oxid de litiu pe care USGS le estimează că ar putea fi recuperate din punct de vedere economic din pegmatitele apalașe, roci cu granulație mare similare granitului, se estimează că aproximativ 1,43 milioane de tone metrice sunt blocate în sudul Munților Apalași, concentrate în Carolina. Alte aproximativ 900.000 de tone metrice se află sub pădurile din vestul rural al statului Maine și New Hampshire.

Scara litiului în SUA este enormă. USGS estimează că este suficient pentru a alimenta 130 de milioane de vehicule electrice sau suficient pentru ca mai mult de o treime din populația SUA să dețină unul. Este suficient pentru 3 miliarde de tablete și laptopuri, 500 de miliarde de telefoane mobile sau 1,6 milioane de baterii.

Litiul este, de asemenea, esențial pentru construirea infrastructurii de inteligență artificială. Bateriile litiu-ion durează de două până la trei ori mai mult decât bateriile convenționale. Se reîncarcă mai repede decât bateriile medii, ceea ce le face o alegere preferată pentru centrele de date. Bateriile reprezintă o sursă critică de energie de rezervă pentru centrele de date în timpul penelor de curent.

Anul trecut, Google a anunțat că a implementat 100 de milioane de celule litiu-ion în centrele sale de date.

Care este situația SUA în producția de litiu

Problema este însă accesul la litiu. SUA era principalul producător mondial de litiu în urmă cu trei decenii, potrivit lui Mamula. Deși cererea internă pentru acest material este robustă, producția de litiu de astăzi este inferioară nivelurilor de producție din trecut. SUA găzduiește doar o mână de proiecte de litiu, unde elementul este procesat și rafinat, concentrate în afara zonei în care se estimează că se află cele 2,3 milioane de tone metrice, potrivit Băncii Rezervei Federale din Dallas.

Nevada găzduiește cele mai multe proiecte, precum și singura mină de litiu operațională din țară, în Silver Peak.

SUA au produs doar 610 tone metrice de litiu în 2024, conform unei estimări din Raportul statistic al energiei mondiale din 2024 al Institutului pentru Energie. Aceasta reprezintă doar 0,3% din producția globală totală.

Însă SUA investește în extracția litiului. Departamentul Energiei a finalizat o subvenție de 225 de milioane de dolari pentru proiectul de litiu din sud-vestul Arkansasului al Standard Lithium și Equinor, care vizează o producție inițială anuală de carbonat de litiu de calitate pentru baterii de 22.500 de tone metrice.

Decizia vine în contextul în care firmele se adună pentru a extrage elementul. Un proces de extracție chimică dezvoltat de Standard Lithium se concentrează pe o regiune din Arkansas despre care compania estimează că deține aproximativ 1,2 milioane de tone de rezerve de litiu, potrivit oficialilor companiei, conform NewsNation.

Totuși, USGS a declarat că recenta descoperire oferă o gură de aer pentru ca SUA să revendice zăcământul pe fondul creșterii vertiginoase a cererii globale de litiu.

„Această cercetare evidențiază potențialul abundent de a ne recâștiga independența minerală”, a spus Mamula.