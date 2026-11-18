Încă un tunel de pe Autostrada Sibiu-Pitești a trecut de etapa excavațiilor. La Balota, una dintre galerii a ajuns la 83%

Modificat la 19:36 18 Noi 2026

Publicat la 19:32 18 Noi 2026

1 minut de citit Publicat la 19:32 18 Noi 2026 Modificat la 19:36 18 Noi 2026

CNAIR precizează că lucrările la cele două obiective avansează în etape succesive. FOTO. Captură video/CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a făcut miercuri precizări despre stadiul lucrărilor la tunelurile Robești și Balota, de pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești.

La Tunelul Robești, excavațiile pentru ambele galerii au fost finalizate. În prezent, constructorul execută lucrări de hidroizolație și de căptușire interioară. Pe galeria dreaptă, căptușeala interioară a ajuns la un stadiu de aproximativ 50%.

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În ceea ce privește Tunelul Balota, excavațiile au ajuns la aproximativ 12% pe galeria stângă și la 83% pe galeria dreaptă.

Procentajele prezentate de DRDP Craiova se referă la galeriile de pe sensul Sibiu-Pitești.

CNAIR precizează că lucrările la cele două obiective avansează în etape succesive, în funcție de particularitățile geologice ale zonei și de soluțiile tehnice aplicate.

DRDP Craiova va prezenta periodic evoluția lucrărilor de pe Secțiunea 2 a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, pentru a informa publicul despre progresul proiectului.

Tunelurile pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu

Pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești sunt prevăzute în total șapte tuneluri. Pe lângă Robești și Balota, lucrările la Tunelul Boița 1 au trecut deja de etapa excavațiilor, ambele galerii fiind străpunse.

Străpungerea celor două galerii ale Tunelului Boița 1 a fost realizată pe 11 octombrie 2026. În prezent, constructorul execută lucrări de căptușire interioară.

Astfel, dintre cele șapte tuneluri prevăzute pe Secțiunea 2, Boița 1 și Robești au ajuns la finalul etapei de excavație, în timp ce la Tunelul Balota lucrările continuă. Pe galeria stângă, excavațiile au ajuns la aproximativ 12%, iar pe cea dreaptă, la 83%.

Celelalte patru tuneluri de pe această secțiune sunt Boița 2, Lazaret Nord, Lazaret Sud și Câineni.