Reducerea vârstei de pensionare la 60 de ani, promisă și de Marine Le Pen: „Francezii să se bucure de viață cât sunt încă sănătoși”

Le Pen a declarat că dorește introducerea unor conturi de investiții personale obligatorii. Foto: Getty Images

Marine Le Pen, candidata cu șanse mari în cursa pentru președinția Franței, a promis să reducă vârsta de pensionare la un interval cuprins între 60 și 62 de ani și să ofere pensii integrale după un număr mai mic de ani de muncă, o strategie prin care încearcă să atragă alegătorii, riscând însă să agraveze situația finanțelor publice, scrie Financial Times.

O măsură similară a fost promisă și de contracandidatul de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon.

Adversarii politici și analiștii au criticat abordarea candidatei formațiunii de extremă-dreapta „Rassemblement National” (RN), calificând-o drept iresponsabilă din punct de vedere financiar și nerealistă, în condițiile în care Franța se confruntă deja cu un deficit uriaș și o populație îmbătrânită.

De asemenea, Le Pen a declarat că dorește introducerea unor conturi de investiții personale obligatorii, menite să ajute cetățenii să economisească pentru pensie, o schimbare de poziție față de abordările sale anterioare, care indică o orientare către politici mai favorabile mediului de afaceri.

Nicolas Laine, expert în finanțe publice în cadrul think-tank-ului Institut Montaigne, a afirmat că acest plan nu va reuși să realizeze ceea ce este necesar pentru redresarea finanțelor publice ale Franței: „Singura modalitate de a restabili echilibrul sistemului de pensii este fie creșterea vârstei de pensionare, fie reducerea pensiilor actualilor beneficiari. RN se opune ambelor măsuri.”

Marine Le Pen promite reducerea vârstei de pensionare

Investitorii de pe piața obligațiunilor urmăresc cu atenție planurile de cheltuieli ale lui Le Pen, încercând să evalueze dacă aceasta va lua în serios reducerea deficitului Franței, estimat să ajungă la 5,4% din PIB în acest an. Potrivit OCDE, cheltuielile publice ale Franței cu pensiile se ridică la aproximativ 13,4% din PIB, unul dintre cele mai ridicate niveluri din rândul țărilor dezvoltate.

În cadrul unei conferințe de presă susținute marți, Le Pen a declarat că își propune să facă sistemul de pensii mai echitabil, mai sustenabil din punct de vedere financiar și „acceptabil din punct de vedere social” pentru francezi. Președintele Emmanuel Macron a încercat inițial să ridice vârsta de pensionare la 65 de ani, dar a optat ulterior pentru 64 de ani, în cadrul unei reforme care a declanșat proteste masive și a fost, în cele din urmă, suspendată.

„În esență, asta își doresc francezii: să nu iasă la pensie prea târziu, pentru a se putea bucura de timpul petrecut alături de familiile lor și de viață, cât timp încă se bucură de o stare bună de sănătate”, a spus Le Pen. „Chiar dacă acest lucru presupune condiții mai stricte pe parcursul vieții profesionale.”

Ce spun contracandidații despre măsură

Contracandidații săi la președinție, precum foștii prim-miniștri Édouard Philippe și Gabriel Attal, au calificat planul drept iresponsabil și mult mai costisitor decât susținea RN. Le Pen a estimat că modificările propuse de ea vor costa 18,6 miliarde de euro pe an până în 2032, precizând însă că acest cost va fi, în mare parte, compensat prin reguli de eligibilitate mai stricte și penalizări mai severe aplicate pensiilor celor care nu au un număr suficient de ani de contribuție.

Philippe propune pensionarea la vârsta de 65 de ani, după 45 de ani de contribuție la sistem. La extrema stângă, Jean-Luc Mélenchon a promis pensionarea la 60 de ani pentru toți angajații.

Laine a afirmat că Le Pen încearcă să răspundă așteptărilor bazei sale electorale, formată din persoane din clasa muncitoare și alegători mai în vârstă. „Le Pen încearcă să concilieze așteptările alegătorilor RN, pentru care reducerea vârstei de pensionare reprezintă o promisiune simbolică, cu nevoia de a părea mai responsabilă din punct de vedere fiscal și pregătită pentru guvernare”, a spus el.

Sistemul francez de pensii, bazat pe principiul solidarității între generații (în care contribuțiile actuale finanțează pensiile actuale), combină vârsta legală minimă de pensionare, situată în prezent la aproximativ 63 de ani, cu cerința acumulării a 43 de ani de contribuție pentru a beneficia de o pensie completă.

Odată implementat integral în 2032, planul RN ar reduce vârsta legală de pensionare la 60 de ani pentru persoanele care își încep primul loc de muncă stabil înainte de vârsta de 20 de ani, urmând ca aceasta să crească treptat până la 62 de ani pentru cei care încep să lucreze la 22 de ani sau mai târziu.

De asemenea, RN a promis reducerea numărului de ani de contribuție necesari pentru o pensie completă la o valoare cuprinsă între 40 și 42 de ani, în funcție de momentul în care persoanele și-au început cariera.

În ceea ce privește conturile obligatorii de investiții personale, Le Pen a declarat că acestea ar fi finanțate prin contribuțiile existente ale angajatorilor, astfel încât să nu fie afectate nici salariile angajaților, nici pensiile actuale. Aproximativ 12 miliarde de euro pe an ar fi redirecționate din fondurile destinate locuințelor și formării profesionale, iar un capital inițial de 25 de miliarde de euro ar proveni dintr-un fond public de rezervă pentru pensii, a precizat ea.